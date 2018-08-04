В Ярославле с дачи пропали две подружки
В Ярославле пропала 16-летняя Зоя Фурина и её подруга 13-летняя Надежда Кузнецова. 2 августа девочек последний раз видели возле садоводческого товарищества «Мономер», расположенного вблизи Туношны.
— Вероятнее всего, девочки просто где-то гуляют и с ним всё в порядке. Но мы продолжаем разыскивать их, — рассказали в «ЯрСпасе».
У Зои светло-русые волосы, она подстрижена под каре. Была одета в синюю футболку, шорты и белые босоножки. Особые приметы: три родинки на левой щеке. У девочки был рюкзак.
У Надежды светлые волосы и голубые глаза. Была одета в белую футболку с красной надписью, синие шорты и белые босоножки. Надежда ушла с тряпичным рюкзаком с пингвинами.
Если кто-либо видел этих двух девочек, немедленно сообщите волонтёрам «ЯрСпаса» по телефону: 8–910–964–08–38.