Девочек видели рядом с Туношной

В Ярославле пропала 16-летняя Зоя Фурина и её подруга 13-летняя Надежда Кузнецова. 2 августа девочек последний раз видели возле садоводческого товарищества «Мономер», расположенного вблизи Туношны.



— Вероятнее всего, девочки просто где-то гуляют и с ним всё в порядке. Но мы продолжаем разыскивать их, — рассказали в «ЯрСпасе».



У Зои светло-русые волосы, она подстрижена под каре. Была одета в синюю футболку, шорты и белые босоножки. Особые приметы: три родинки на левой щеке. У девочки был рюкзак.



У Надежды светлые волосы и голубые глаза. Была одета в белую футболку с красной надписью, синие шорты и белые босоножки. Надежда ушла с тряпичным рюкзаком с пингвинами.



Если кто-либо видел этих двух девочек, немедленно сообщите волонтёрам «ЯрСпаса» по телефону: 8–910–964–08–38.

