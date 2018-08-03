В этом году в Ярославле должны отремонтировать 23 дороги. Пока сделали 4

Ярославские дорожные активисты настолько неутомимы, что объехали все ремонтируемые в этом году улицы города. А это 23 дороги, которые сделают лучше по президентской программе «Безопасные и качественные дороги».

Председатель ярославского отделения «Федерации автовладельцев России» Темур Абдуллаев опубликовал актуальную карту ремонта: где и какие работы ведутся на улицах Ярославля.

— Это отчет по состоянию объектов проекта на 2 августа, — пояснил Темур Абдуллаев.

Дзержинский район

Улица Громова. От улицы Елены Колесовой до проспекта Дзержинского уложен нижний слой асфальта, как и весь бортовой камень (бордюры). От проспекта Дзержинского до Холодмаша нижний слой ещё укладывается.

На улице Громова начали укладывать новый асфальт.

— Есть нарушения на съездах, — заметил Темур Абдуллаев.



Улица Большая Норская. Уложен выравнивающий слой на 90%. На разворотном кольце общественного транспорта не до конца смонтирован бортовой камень, только проведена фрезеровка. Асфальта нет. Верхнего слоя нет на всём участке.

Работа с нарушениями на улице Большой Норской

29-я линия. Частично демонтирован бортовой камень.

Ленинградский проспект. Монтируются бордюры по нечетной стороне до улицы Елены Колесовой. Идёт фрезеровка по обоим направлениям движения. От проспекта Октября до улицы Колесовой пока не происходит ничего.

Улица Блюхера. Демонтирован частично бортовой камень. Асфальта нет.



Заволжский район

Улица Клубная. Бортовой камень уложен примерно на 70%. Уложен нижний слой асфальта.

Улица Шоссейная. Уложен нижний слой асфальта.

Улица Спартаковская. Идёт фрезеровка. Работы с бортовым камнем не начаты.

Проспект Авиаторов. Монтируется бортовой камень. Когда здесь будут продолжены работы, мы писали тут.



Фрунзенский район

Улица Индустриальная. Бортовой камень уложен примерно на 10%, асфальт сфрезерован лишь на четверть.



Ленинский район

Улица Магистральная. Уложен верхний слой асфальта только до переезда. Выравнивающий слой уложен до остановки «Локомотив».

Улица Магистральная

Улица Чкалова. Ведутся работы по асфальтировке выравнивающим и верхним слоем.

Улица Чехова. Практически закончена. Её планируют сдать 10 августа.

Кировский район

Улица Городской вал. Асфальт сфрезерован частично.



Улица Салтыкова-Шедрина. Идёт фрезеровка верхнего слоя асфальта, проводятся работы с бортовым камнем.

Улица Салтыкова-Щедрина

Улица Богдановича. Срезают верхний слой асфальта, работа с бортовым камнем.

Улица Чайковского. Начали демонтаж бортового камня. 3 августа с утра приступили к фрезеровке асфальта. За объектом следит департамент дорожного хозяйства области.



Красноперекопский район

Улица Павлова. Срезается верхний слой асфальта, монтируются бордюры.

— Из 23 городских объектов готовы 4. Укладывается асфальт ещё на 5 улицах: Чехова, Чкалова, Магистральной, Громова и Большой Норской. На остальных ведутся работы с бортовым камнем в разной степени готовности, хотя на некоторых до готовности очень далеко, — подытожил общественник Темур Абдуллаев.

