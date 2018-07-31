Девушки показывали свои таланты, как могли

Три офисные красотки из Ярославля попали в полуфинал российского конкурса «Мисс Офис». За это звание будут бороться сто полуфиналисток со всей страны. И бороться есть за что: главный приз два миллиона рублей. И других участниц не обидят, девушек задарят подарочными наборами от генеральных спонсоров конкурса, разыграют путешествия, SPA-процедуры, ювелирные украшения.

Екатерина Моисей из Ярославля прошла в полуфинал

Из Ярославля сразу три сексуальные девушки попали в полуфинал. Это Екатерина Баранова — делопроизводитель «Промсвязьбанк», Наталья Крюкова — руководитель сети салонов красоты PANDA и Екатерина Моисей — менеджер по закупкам компании «ТК ЯРВЕТ»

Три девушки слева — полуфиналистки из Ярославля

— Региональные кастинги для участия в полуфинале конкурса продолжаются. Впереди еще 4 города, в которых состоится отбор, — рассказали организаторы конкурса. — В сентябре любой желающий сможет проголосовать за трех понравившихся ему участниц. В финал шоу выйдут 30 самых успешных и талантливых девушек, но победит только одна.



Наталья Крюкова руководит сетью салонов красоты

Екатерина Баранова — делопроизводитель

Екатерина Моисей работает менеджером по закупкам

Хотите увидеть фото горячее? Мы полистали Instagram ярославских красоток, которые охотно делятся, как они проводят время на пляже.