Девушки показывали свои таланты, как могли 
Девушки показывали свои таланты, как могли 

Три офисные красотки из Ярославля попали в полуфинал российского конкурса «Мисс Офис». За это звание будут бороться сто полуфиналисток со всей страны. И бороться есть за что: главный приз два миллиона рублей. И других участниц не обидят, девушек задарят подарочными наборами от генеральных спонсоров конкурса, разыграют путешествия, SPA-процедуры, ювелирные украшения. 

Екатерина Моисей из Ярославля прошла в полуфинал
Екатерина Моисей из Ярославля прошла в полуфинал

Из Ярославля сразу три сексуальные девушки попали в полуфинал. Это Екатерина Баранова — делопроизводитель «Промсвязьбанк», Наталья Крюкова — руководитель сети салонов красоты PANDA и Екатерина Моисей — менеджер по закупкам компании «ТК ЯРВЕТ»

Три девушки слева — полуфиналистки из Ярославля
Три девушки слева — полуфиналистки из Ярославля

— Региональные кастинги для участия в полуфинале конкурса продолжаются. Впереди еще 4 города, в которых состоится отбор, — рассказали организаторы конкурса. — В сентябре любой желающий сможет проголосовать за трех понравившихся ему участниц. В финал шоу выйдут 30 самых успешных и талантливых девушек, но победит только одна.

Наталья Крюкова руководит сетью салонов красоты
Наталья Крюкова руководит сетью салонов красоты
Екатерина Баранова — делопроизводитель 
Екатерина Баранова — делопроизводитель 
Екатерина Моисей работает менеджером по закупкам
Екатерина Моисей работает менеджером по закупкам

Хотите увидеть фото горячее? Мы полистали Instagram ярославских красоток, которые охотно делятся, как они проводят время на пляже