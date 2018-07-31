Три офисные красотки из Ярославля поборются за два миллиона рублей: смотрим фото
Три офисные красотки из Ярославля попали в полуфинал российского конкурса «Мисс Офис». За это звание будут бороться сто полуфиналисток со всей страны. И бороться есть за что: главный приз два миллиона рублей. И других участниц не обидят, девушек задарят подарочными наборами от генеральных спонсоров конкурса, разыграют путешествия, SPA-процедуры, ювелирные украшения.
Из Ярославля сразу три сексуальные девушки попали в полуфинал. Это Екатерина Баранова — делопроизводитель «Промсвязьбанк», Наталья Крюкова — руководитель сети салонов красоты PANDA и Екатерина Моисей — менеджер по закупкам компании «ТК ЯРВЕТ»
— Региональные кастинги для участия в полуфинале конкурса продолжаются. Впереди еще 4 города, в которых состоится отбор, — рассказали организаторы конкурса. — В сентябре любой желающий сможет проголосовать за трех понравившихся ему участниц. В финал шоу выйдут 30 самых успешных и талантливых девушек, но победит только одна.
Хотите увидеть фото горячее? Мы полистали Instagram ярославских красоток, которые охотно делятся, как они проводят время на пляже.