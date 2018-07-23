Криминальную троицу задержали

Сегодня днём трое вооружённых преступников напали на магазин со спиртным в Заволжском районе Ярославля. Продавцы магазина на улице Космонавтов сразу нажали тревожную кнопку.



Через пять минут на место прибыли охранники. Оказалось, что на продавцов напали двое мужчин и одна женщина.



— Сотрудники супермаркета рассказали, что преступники вели себя крайне вызывающе и дебоширили, в частности, они бросали на пол товар с торговых полок, а также оскорбляли продавцов. Сотрудники магазина попытался успокоить буйных посетителей и попросил их покинуть помещение магазина, на это граждане отреагировали крайне агрессивно и стали вновь оскорблять их нецензурными словами. И вдруг один из мужчин достал пистолет и ударил рукояткой по голове одного из продавцов. После этого посетители убежали, — рассказали сотрудники охранного предприятия «Дельта».



Прибывшие на место охранники бросились в погоню и скоро задержали мужчин и женщину неподалёку от магазина. Прямо на улице им надели наручники.

