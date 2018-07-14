В Ярославле уже прошло несколько митингов против повышения пенсионного возраста

В субботу, 28 июля, в Москве и ряде других российских городов пройдут митинги против увеличения пенсионного возраста. Ярославль присоединился к масштабной акции протеста.



— Мы поедем в Москву и тоже примем участие в митинге, — рассказал глава ярославского обкома партии КПРФ Александр Воробьёв. — А в Ярославле мы лучше проведём митинг в четверг после работы — больше народу соберётся.



Митинг коммунисты уже согласовали. Он состоится 26 июля в 18:30 в парке на площади Мира — в сквере на пересечении улицы Свободы, Городского вала и проспекта Ленина.



Организаторы митинга планируют поставить в сквере открытый микрофон, где каждый желающий сможет высказаться по теме протеста.



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Согласно проекту реформы, пенсионный возраст будет повышен до 63 лет для женщин и до 65 — для мужчин. 19 июля Государственная дума России рассмотрит проект закона об этом в первом чтении.

