Ярославский чиновник предложил отменить в городе повороты налево. И объяснил это пользой для экологии. Автомобилисты Ярославля в шоке, а экологи вообще не поняли в этом смысла.



Чиновники утверждают, что в пробках воздух загрязняется сильнее

76.ru побеседовал с автором идеи отмены поворота налево — директором «Яргорэлектротранса» Ильхамом Худиевым. А также пообщался с экологом центра гигиены и эпидемиологии Ярославской области о том, что действительно вредит экологии города.



Всё очень просто. Надо только перекрасить разметку



Предложение об отмене поворотов налево на больших перекрёстках глава «Яргорэлектротранса» Ильхам Худиев озвучил в правительстве области, где обсуждали чистоту воздуха в Ярославле. А с ней у нас проблемы: за прошлый год было выброшено 138 тысяч тонн загрязняющих веществ.



В Ярославле пробки становятся всё сильнее

И ещё с весны в Ярославль ежедневно привозят минимум 300 тонн мусора из Москвы.

Виноватых нашли среди автомобилистов.



— Объясняю, если вы забьёте в интернете «негативные последствия от поворота налево на магистральнх участках», вы получите много информации. Выбросы становятся максимальными там, где происходит скопление транспорта на малых скоростях. Машины двигаются на низких оборотах, тормозят и снова стартуют в пробках, которые скапливаются, как правило, у поворотов налево, — говорит Ильхам Худиев. — Мы даже больше тратим времени на дорогу из-за этого. Кроме того, выбросы идут также от трения колёс автомобилей с асфальтовым покрытием.

По мнению директора муниципального предприятия, исправить ситуацию легко, нужно отменить повороты налево.



— Москва отменой поворотов добилась увеличения скорости больше чем на 30%. И у нас это сделать легко, мы ведь каждый год перекрашиваем разметку. Что мешает в течение этого года пересмотреть схемы движения, а в следующем покрасить согласной этой схеме, — добавил Ильхам Худиев.



Автомобилисты: где логика?

— С точки зрения безопасности и скорости движения запрет логичный. Но тогда должна быть схема движения, которая позволит предоставить альтернативу водителям. Боюсь, что перепробег в связи с этим запретом просто сведёт к нулю положительный эффект, высказался председатель ярославского отделения Федерации автовладельцев России.



Ярославцев уже не заставить отказаться от машин

Другие водители тоже недоумевают.



— А давайте вообще автомобили запретим. Перейдём полностью на пешеходный маршрут. И природе хорошо, и мы дольше проживём, чтобы пенсии дождаться, — не без доли сарказма написала ярославна Юлия Заварская.

— Никогда еще не было столько экологического блефа. Прямо как в сказке про Буратино, когда у Папы Карло был нарисован дымящийся котелок с едой, а когда Буратино сунул туда нос, чтобы отхлебнуть, — проткнул его, так как это оказалась дешевая мазня на холсте, — высказался Александр Щербаков.

Эколог: машины не виноваты в грязном воздухе

Развенчал догадки и чиновников, и автомобилистов эколог центра гигиены и эпидемиологии Ярославской области Сергей Мелюк.



— Попробовать запретить повороты, конечно, можно. Но большого толка от этого не будет. Проблемы выбросов можно решать только кардинально. И если уж говорить о них, то автомобили загрязняют воздух не так, как промышленные предприятия. От машин выбросы распространяются достаточно недалеко — 5–10 метров от дороги, — рассказал 76.ru Сергей Мелюк. — Если мы говорим о безопасности людей, то достаточно не строить жильё впритык к трассам и освобождать парки от машин. Никакие режимы не остановят пробки. И просить людей отказаться от личного транспорта — странно. Для Ярославля решение есть лишь одно — строительство Карабулинской развязки.



Эколог считает, что нужно просто не пускать машины в «чистые» зоны — парки

Строительство Карабулинской развязки — это настолько дорого, что гораздо проще предложить перерисовать разметку и запретить повороты налево. Ведь только один из этапов строительства оценили в 13 миллиардов рублей. А на разметку Ярославль ежегодно тратить около 16 миллионов рублей.