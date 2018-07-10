Кому достанется многомиллионный контракт на ремонт дорог, пока не известно

Коррупционный скандал разгорелся в Ярославской области. Активисты группы «Дороги Ярославля» детально разложили условия контракта о ремонте дорог на 400 миллионов рублей.



— Эти деньги выделены губернатором из областного бюджета, и они достанутся единственному подрядчику, — объясняют общественники. — Заявка содержит в себе нехилую коррупционную составляющую, ведь «правильная» заявка может быть передана «нужному» участнику.



Дорожные активисты внимательно изучили проектную документацию многомиллионного контракта, и у них появилось множество вопросов, на которые не нашлось ответов. Например, заявка требует использовать микростеклошарики, а смета — стекломикрошарики, а это для участников конкурсной комиссии совершенно разные вещи. Кроме того, для установки бордюра подрядчик должен использовать цемент М50, а в смете идёт речь про готовый кладочный раствор М100.

— То есть два мешка вместо одного? — недоумевают участники сообщества «Дороги Ярославля».



И это далеко не все претензии общественников по этому контракту. Поэтому в своём открытом обращении они просят сотрудников правоохранительных органов и губернатора обратить внимание на эту заявку.

— Искренне хочется надеяться, что власти приведут сотни аргументов, что контракт честный. Но всё это дурно пахнет, — заключают они.



В правительстве Ярославской области заявили, что заказчиком работ выступает мэрия Ярославля. А городские власти не видят в этом контракте вообще ничего скандального.



— Эту заявку, как и многие другие, проверяло уполномоченное структурное подразделение — департамент социально-экономического развития города. А там специалисты, в свою очередь, следят, чтобы никакой коррупционной составляющей не было, — объяснил глава департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Михаил Кузнецов. — Вся документация находится в открытом доступе, поэтому любой желающий может выйти и попробовать взять этот контракт. Причём не только из Ярославской области. Подрядчиком может стать любая российская фирма.



Также в мэрии напомнили, что подобные жалобы активистов могут затянуть проведение аукциона. Тогда автомобилистам придётся ещё дольше ждать ремонта дорог.



По этому контракту в Ярославле подрядчик за 400 миллионов рублей должен будет отремонтировать 91 улицу. Мы уже писали, какие дороги сделают на эти деньги.

