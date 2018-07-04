Сегодня над центральной частью России навис североатлантический циклон, из-за чего с северо-запада потянулись более густые облака и местами прольются дожди. Вместе с этим стало немного прохладнее. Но, судя по прогнозам синоптиков, это ненадолго.

В ближайшие дни над Ярославлем несколько раз нависнут грозовые тучи

Метеорологи сообщают, что на следующей неделе тепло вернётся в Ярославль. Днём столбики термометров будут подниматься до +25 градусов. При этом будет дождливо. А в середине недели ожидается гроза.



Грозы ожидаются и на этой неделе — сегодня и завтра ночью, а также в субботу днём.



— Прогноз составлен на основе данных современной глобальной гидродинамической модели атмосферы с высоким пространственно-временным разрешением, — уточняют специалисты центра «Фобос».

В июле ещё будут жаркие и солнечные деньки

В целом июль преподнесёт ярославцам много сюрпризов: будет душно, жарко, пройдут сильные грозы, а иногда будет заливать так, что по городу можно будет пробираться только вплавь. Мы уже рассказывали о прогнозах синоптиков на этот месяц.



Тем временем прошедший июнь в России вошёл в топ самых жарких. Его средняя температура замыкает первую пятёрку самых высоких значений за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1891 года.

