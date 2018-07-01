В июле будет бросать то в жар, то в холод

Второй летний месяц преподнесёт ярославцам много сюрпризов: в июле будет душно, жарко, пройдут сильные грозы, а иногда будет заливать так, что по городу можно будет пробираться только вплавь.



Первые дни юля будут жаркими, пройдут грозы, возможен град.



— Погодой начнёт управлять южный циклон. Будет облачно, пройдут дожди, в западных областях они ожидаются сильными и продолжительными, местами прогремят грозы в сопровождении града и порывистого ветра; сумма осадков в некоторых регионах может составить от 1/3 до половины месячной нормы. Температурный фон на востоке выше номы на 7–8 °С, на западе — ниже нормы на 2–3 °С, — рассказали специалисты центра «Фобос».



В середине недели похолодает. В среду воздух прогреется всего до +21 градуса, ночью температура не поднимется выше +12. Но уже к выходным синоптики обещают сухую, солнечную и жаркую погоду. В следующие субботу и воскресенье ожидается до +27 и без дождей.



Духота и жаркая погода продлятся целую неделю. И только к 17 июля жара отступит, пойдут дожди. Температура воздуха опустится до +19 градусов. Совсем прохладно станет в конце июля. 29 числа, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется всего до +15, ночью до +9.



Кстати, с наступлением тепла активизировались змеи. Где видели ползучих гадов, читайте в нашем материале.