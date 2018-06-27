Женщину сбили рано утром

Женщина, которую сегодня утром сбили в Брагино, скончалась в больнице. У неё были травмы, несовместимые с жизнью. Об этом 76.ru рассказал источник.



Авария произошла сегодня в половину девятого утра. Женщину сбила легковушка. Она переходила дорогу на Ленинградском проспекте в районе выезда из города в сторону Тутаева.



— Там на дороге не нарисована «зебра», но стоят знаки, обозначающие пешеходный переход, — рассказали очевидцы. — После ДТП женщина лежала у обочины бездыханная.



Все обстоятельства авария сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. В нашем распоряжении оказались кадры последствий этого ДТП.



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