Сбитая женщина получила серьёзные травмы

Сегодня в половину девятого утра в Ярославле легковушка сбила пешехода. Женщина переходила дорогу на Ленинградском проспекте в районе выезда из города в сторону Тутаева.



— Там на дороге не нарисована «зебра», но стоят знаки, обозначающие пешеходный переход, — рассказали очевидцы. — После ДТП женщина лежала у обочины бездыханная.



Но, как стало известно корреспондентам 76.ru, женщина не умерла. Приехавшие на место происшествия врачи скорой помощи увезли её в больницу. Сейчас за жизнь пострадавшей борются врачи.



Накануне стали известны подробности другого страшного ДТП со смертельным исходом и пострадавшими детьми, которое произошло на трассе в Ярославской области.

