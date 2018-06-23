В Ярославле в районе Карачихи упал парашютист: происшествие сняли на видео
Примерно в 20:30 в районе окружной дороги жители посёлка Кармановское сняли на видео падающего парашютиста и выложили в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». Запутанный парашют летел следом за человеком.
К счастью, всё обошлось.
— Всё нормально с ним, я как раз проезжал в этот момент, — рассказал свидетель происшествия Александр Рыжов. — Его отнесло за речку. После перекрестка на Углич упавший мужчина сам собирал парашют, и ещё кто-то ему помогал.
Мужчина прыгал с парашютом на аэродроме в Карачихе. Свидетели говорят, что стали раскрываться сразу и основной, и запасной парашюты, поэтому они запутались в стропах.
— От испуга открыл запасной, поэтому так и произошло всё, — рассказал Александр.
Недавно необычное происшествие случилось в Ярославской области с дельтапланом. В шасси летательного аппарата головой влетел мотоциклист.