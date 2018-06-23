Протестовать хотят на Советской площади

Митинг против повышения пенсионного возраста 4 июля собирается провести ярославское отделение партии ПАРНАС.



— Вчера мы подали заявку в администрацию Кировского и Ленинского районов, чтобы провести митинг на Советской площади, — рассказал депутат областной думы Василий Цепенда. — Мы будем говорить и о пенсионной реформе, и о жизни пенсионеров в целом. Большинство пенсионеров влачат жалкое существование, реформы не повлияют на их уровень жизни.



На митинге ожидают около пяти тысяч человек. К акции протеста приглашают присоединиться и другие политические партии.



— Это гражданский протест, он не должен быть окрашен в цвета политический партий, — сказал Василий Цепенда. — Поэтому мы призываем всех приходить без знамён.



Кроме того, депутат рассказал, что планирует внести на рассмотрение облдумы предложение, чтобы подать и отслеживать заявку на проведение массовых мероприятий можно было в электронном виде.



— Необходим сервис, как с покупкой электронных билетов, чтобы зайдя на него можно было сразу увидеть, какие площадки и в какое время заняты, а какие свободны, — рассказал Василий Цепенда. — Тогда не получится такого, что в районной администрации отказывают в проведении митинга, обосновывая это каким-то мероприятием, а по факту на площадке ничего не проходит.



Так, на свои четыре уведомления о митинге получили отказы сторонники Алексея Навального. В ответах от администрации Кировского и Ленинского районов было просто написано, что запрашиваемые площадки заняты. Депутат муниципалитета Евгения Овод пожаловалась в прокуратуру на необоснованный, по её мнению, отказ от проведения антимусорного митинга на площади Труда.

