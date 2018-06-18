«Отказ в митинге был надуман»: депутат пожаловалась в прокуратуру на администрацию Кировского района

Депутат утверждает, что на площади Труда в день митинга никаких мероприятий не было

Депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод потребовала прокуратуру проверить, законен ли был отказ администрации Кировского и Ленинского района на проведение антимусорного митинга на площади Труда.

— Я считаю, что отказ носил надуманный, немотивированный характер, — написала Евгения Овод

По словам депутата, им отказали в проведении митинга 6 июня на площади Труда из-за того, что там должно было проходить мероприятие департамента городского хозяйства. Митинговать против московского мусора людей отправили в сквер 50-летия ВЛКСМ.

Активисты пришли на площадь Труда во время митинга и сняли на видео, что там ничего не происходит.

— По нашей информации, на площади Труда в указанное время ничего не было, — написала Евгения Овод. — В подтверждение этого есть видео и свидетели того, что там не проводили никаких мероприятий или хозяйственно-коммунальных работ.