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«Отказ в митинге был надуман»: депутат пожаловалась в прокуратуру на администрацию Кировского района
18 июня 2018 21:40
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Депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод потребовала прокуратуру проверить, законен ли был отказ администрации Кировского и Ленинского района на проведение антимусорного митинга на площади Труда.
— Я считаю, что отказ носил надуманный, немотивированный характер, — написала Евгения Овод
По словам депутата, им отказали в проведении митинга 6 июня на площади Труда из-за того, что там должно было проходить мероприятие департамента городского хозяйства. Митинговать против московского мусора людей отправили в сквер 50-летия ВЛКСМ.
Активисты пришли на площадь Труда во время митинга и сняли на видео, что там ничего не происходит.
— По нашей информации, на площади Труда в указанное время ничего не было, — написала Евгения Овод. — В подтверждение этого есть видео и свидетели того, что там не проводили никаких мероприятий или хозяйственно-коммунальных работ.
Фото: Александра Савельева
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