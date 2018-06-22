Девчонки зажгли!

Мимо такого, конечно, пройти было нельзя. И продюсеры программы «Мужское и женское» не устояли перед креативом ярославских моделей, поддержавших российских футболистов на чемпионате мира.

— Наш ролик показали на всю страну. и даже задали парочку вопросов! Это чудо! — написала в своем аккаунте в инстаграме Анастасия Юрчикова, одна из участниц ролика.

А по-нашему, так вовсе и не чудо, а вполне объяснимый интерес — уж больно хороши девушки в своей откровенной видео- и фотосессии. Подруги сняли ролик, где играют в футбол без маек. Точнее — в нарисованных на голое тело майках. Все — ради поддержки нашей сборной! И та не подвела.