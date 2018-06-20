Россия уделала Египет — 3:1! Как праздновал Ярославль — фото и видео с улиц города

Оле-е-оле!

Вот это да! Уделала египетскую сборную на чемпионате мира со счётом 3:1! Ну, это дело надо отметить! Что с удовольствием и делают ярославские болельщики, наблюдающие сегодня за игрой в уличных кафе. А за ними наблюдает наш фотограф Саша Савельева.