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Город

Россия уделала Египет — 3:1! Как праздновал Ярославль — фото и видео с улиц города

19 июня 2018 22:46
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ЧМ-2018, Ярославль

Вот это да! Уделала египетскую сборную на чемпионате мира со счётом 3:1! Ну, это дело надо отметить! Что с удовольствием и делают ярославские болельщики, наблюдающие сегодня за игрой в уличных кафе. А за ними наблюдает наш фотограф Саша Савельева.

22:56

Бары сегодня были заполнены!

23:00

Футбол — дело очень личное, почти семейное.

23:03

Матч закончился, но болельщики не расходятся.

23:06

Вот оно, футбольное счастье!

23:12

Аплодисменты сборной России!

23:17

Фото на память в этот исторический для российского футбола день.

23:25

Бары молниеносно опустели. Таксисты взвинтили цены на такси, нехристи!

23:27

Оле-оле-оле-оле! Россия, вперёд! Эйфория на улицах Ярославля!

23:38

По улицам мчатся машины с триколором.

23:41

Картина пивом маслом: «После матча».

00:12
А так скандировали «Мо-лод-цы!» в Казармах, где транслировали матчи под открытым небом.

Вот теперь завершаем трансляцию. Копите силы для следующей игры!

Александра Савельева
Фото: Александра Савельева
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