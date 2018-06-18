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«По лицу давно не получал?»: в «Ауре» охранник напал на покупателя
18 июня 2018 14:07
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Испорченный вечер, медпункт и отдел полиции — так закончился шопинг у ярославца Сергея Хавронина, пришедшего в пятницу в один из магазинов торгового центра «Аура». Здесь на Сергея напал охранник.
В магазин Сергей вместе с девушкой отправился подбирать брюки.
— Мы зашли в один из магазинов на втором этаже торгового центра, — рассказал Сергей. — У меня с собой был рюкзак, в нём лежали кеды и ветровка, под которые я искал брюки.
Пара выбрала несколько брюк и отправилась в примерочную.
— Мне ничего не понравилось, я вышел, отдал сотруднице магазина вещи и номерок и заглянул в кабинку примерочной, чтобы позвать свою девушку.
На выходе из примерочной Сергея остановил мужчина.
— Вещи где? — спросил он.
Мужчина был одет в совершенно обычную белую рубашку и брюки. По словам Сергея, на нём не было бейджа с именем и должностью. Оказалось, это охранник.
— Вещи где, спрашиваю? — повторил он.
— Я сначала опешил, — рассказывает Сергей. — Он стал хватать меня за руки, пытался стянуть рюкзак, схватить за шею. Апогеем стал его вопрос: «По лицу давно не получал?». Я старался быть вежливым и не отвечать на его хамство, потому что прекрасно понимал, что если ударю, то уже я буду виноват.
Молодой человек потребовал подойти администратора, но женщина только принесла записанные на бумажке данные её и остановившего Сергея охранника и ушла.
— Она не попыталась хоть как-то урегулировать ситуацию, поговорить со мной, — говорит Сергей. — Я достал телефон и вызвал полицию.
Приехавшие полицейские первым делом попросили открыть рюкзак, убедившись, что там нет ничего из товаров магазина, решили, что проблема урегулирована. Но молодой человек решил так это не оставлять.
— Мы поехали в отдел, я написал заявление, а на следующий день я ездил с травмой в судмедэкспертизу, — говорит Сергей. — В зависимости от результатов экспертизы и проверки полиции станет ясно, как его смогут наказать. Во вторник я планирую пойти в администрацию самого торгового центра, чтобы написать жалобу. В отделе полицейские сказали, что у них и дня не проходит без выездов в торговый центр на грабежи, но это не повод охране так себя вести.
Мы связались с магазином, в котором произошёл конфликт.
— Администратора сегодня нет, будет завтра, — ответили нам.
Редакция будет следить за продолжением истории.
Комментарий специалиста
Юрист Евгений Магунов:
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Фото: Александра Савельева
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