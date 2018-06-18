«По лицу давно не получал?»: в «Ауре» охранник напал на покупателя

Мужчина вызвал полицию и написал на охранника заявление

Испорченный вечер, медпункт и отдел полиции — так закончился шопинг у ярославца Сергея Хавронина, пришедшего в пятницу в один из магазинов торгового центра «Аура». Здесь на Сергея напал охранник.

В магазин Сергей вместе с девушкой отправился подбирать брюки.

— Мы зашли в один из магазинов на втором этаже торгового центра, — рассказал Сергей. — У меня с собой был рюкзак, в нём лежали кеды и ветровка, под которые я искал брюки.

Пара выбрала несколько брюк и отправилась в примерочную.

— Мне ничего не понравилось, я вышел, отдал сотруднице магазина вещи и номерок и заглянул в кабинку примерочной, чтобы позвать свою девушку.

На выходе из примерочной Сергея остановил мужчина.

— Вещи где? — спросил он.

Мужчина был одет в совершенно обычную белую рубашку и брюки. По словам Сергея, на нём не было бейджа с именем и должностью. Оказалось, это охранник.

— Вещи где, спрашиваю? — повторил он.

— Я сначала опешил, — рассказывает Сергей. — Он стал хватать меня за руки, пытался стянуть рюкзак, схватить за шею. Апогеем стал его вопрос: «По лицу давно не получал?». Я старался быть вежливым и не отвечать на его хамство, потому что прекрасно понимал, что если ударю, то уже я буду виноват.

Молодой человек потребовал подойти администратора, но женщина только принесла записанные на бумажке данные её и остановившего Сергея охранника и ушла.

— Она не попыталась хоть как-то урегулировать ситуацию, поговорить со мной, — говорит Сергей. — Я достал телефон и вызвал полицию.

Приехавшие полицейские первым делом попросили открыть рюкзак, убедившись, что там нет ничего из товаров магазина, решили, что проблема урегулирована. Но молодой человек решил так это не оставлять.

— Мы поехали в отдел, я написал заявление, а на следующий день я ездил с травмой в судмедэкспертизу, — говорит Сергей. — В зависимости от результатов экспертизы и проверки полиции станет ясно, как его смогут наказать. Во вторник я планирую пойти в администрацию самого торгового центра, чтобы написать жалобу. В отделе полицейские сказали, что у них и дня не проходит без выездов в торговый центр на грабежи, но это не повод охране так себя вести.

Мы связались с магазином, в котором произошёл конфликт.

— Администратора сегодня нет, будет завтра, — ответили нам.

Редакция будет следить за продолжением истории.

Комментарий специалиста

Юрист Евгений Магунов:

- Охранники в магазинах могут не больше, чем любые граждане, то есть могут предотвратить явное преступление, могут вызвать полицию, но, если подозрение не подтвердиться, то магазин будет нести ответственность по закону о защите прав потребителей, охранник уже попадает под уголовное дело за неправомерное задержание, ограничение свободы перемещения.

Что делать покупателям, попавшим в подобную ситуацию? Советую вежливо объяснить охраннику, что он не имеет права задерживать и досматривать, не может применять даже в ответ физическую силу.

Если вы уверенны, что ничего не утаскиваете из магазина, то культурно объясните охраннику, что и он и его работодатель за неправомерные действия понесут ответственность.

Если нет адекватной реакции – вызывайте полицию.

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