На Полушкиной Роще микроавтобус разбился, влетев в столб

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Сегодня в семь утра на Полушкиной Роще произошло ДТП. В аварию попал микроавтобус «Рено». Машина каким-то образом влетела в придорожный столб. Фото жуткое — разбита вся передняя часть машины, колёса вывернуло.
На место выехали спасатели, сотрудники ГИББ и медики. Но помощь врачей не понадобилась.
— В этой аварии никто не пострадал, — рассказали в главному управлении МЧС по Ярославской области.
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Фото: Лёша Каширова, Первый ярославский автопортал/Vk.com
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