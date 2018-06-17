На Полушкиной Роще микроавтобус разбился, влетев в столб

Кабину вмяло внутрь машины

Сегодня в семь утра на Полушкиной Роще произошло ДТП. В аварию попал микроавтобус «Рено». Машина каким-то образом влетела в придорожный столб. Фото жуткое — разбита вся передняя часть машины, колёса вывернуло.

На место выехали спасатели, сотрудники ГИББ и медики. Но помощь врачей не понадобилась.

— В этой аварии никто не пострадал, — рассказали в главному управлении МЧС по Ярославской области.

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