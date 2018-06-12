Колесо обозрения оставили без подсветки: почему в Ярославле сорвалось празднование Дня России

Колесо обозрения с подсветкой запустят через несколько дней

Сегодня в Ярославле отмечали День России. Несколько праздничных мероприятий пришлось отменить. К счастью, не основные, а только концерт, который проходил около колеса обозрений на Которосльной набережной. Причиной для этого послужил обрушившийся на город ливень.

— Концерт на площадке около колеса обозрения закончили раньше, — рассказал официальный представитель мэрии Ярославля Хаджи Бадалов. — Поэтому тем, кто собирался туда приехать ближе к вечеру, стоит планы поменять. Там праздник уже закончился.

Не успели запустить колесо обозрения и с суперподсветкой, которой уже заинтриговали ярославцев. Но власти обещают, что это будет сделано в День празднования 55-летия полёта Валентины Терешковой в космос.