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Колесо обозрения оставили без подсветки: почему в Ярославле сорвалось празднование Дня России
12 июня 2018 18:52
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Сегодня в Ярославле отмечали День России. Несколько праздничных мероприятий пришлось отменить. К счастью, не основные, а только концерт, который проходил около колеса обозрений на Которосльной набережной. Причиной для этого послужил обрушившийся на город ливень.
— Концерт на площадке около колеса обозрения закончили раньше, — рассказал официальный представитель мэрии Ярославля Хаджи Бадалов. — Поэтому тем, кто собирался туда приехать ближе к вечеру, стоит планы поменять. Там праздник уже закончился.
Не успели запустить колесо обозрения и с суперподсветкой, которой уже заинтриговали ярославцев. Но власти обещают, что это будет сделано в День празднования 55-летия полёта Валентины Терешковой в космос.
Фото: Александра Савельева
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