Опубликовали результаты лабораторного анализа проб почвы и воды у свалки «Скоково»

Официальная лаборатория уверяет, что воздух, вода и почва загрязнены не больше дозволенного

Ярославский центр лабораторного анализа и технических измерений опубликовал результаты исследований воды, воздуха и почвы у полигона «Скоково».

На исследование брали пробы воздуха на границе санитарно-защитной зоны вокруг свалки, а воду взяли из двух наблюдательных скважин. Эксперты пришли к выводам, что анализы остались такими же, как в прошлом году.

— Превышений предельно допустимых концентраций не выявлено, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Анализ грунтовых вод показал, что работа полигона не сказывается на их состоянии. Показатели основных загрязняющих веществ примерно одинаковы как выше, так и ниже полигона. Например, концентрация ртути в обеих пробах менее 0,01 мкг/литр.

Довольно чистым специалисты ярославского «ЦЛАТИ» назвали и воздух, в котором концентрации загрязняющих веществ не превышают установленные показатели. А именно: концентрация метана менее 0,2 мг/куб.м, а сероводорода — менее 0,006 мг/куб.м, притом что эти вещества являются основными загрязнителями на полигонах ТКО.

Анализ почвы тоже показал, что концентрация опасных веществ в ней не превышена. Так, одного из самых опасных загрязнителей — ртути, найдено меньше 0,1 мкг на килограмм почвы. Незначительно также присутствует кадмий и мышьяк.

Кстати, способы утилизации фильтрата с полигона теперь будут придумывать учёные.