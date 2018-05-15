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Город

Трава не проросла: во дворе Ярославля «завял» проект с экопарковкой

15 мая 2018 17:22
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Ярославль, двор, экопарковка

Это был красивый и стильный проект для городского двора — экопарковка. Такую создали у дома № 11 по проспекту Ленина. Но, увы, проект «завял».

— Печальная и всеми забытая экопарковка. В прошлом году часть парковки оккупировал подрядчик по капремонту дома, поставив вагончик и разместив склад стройматериалов. Сейчас, судя по фото, подрядчик ушёл, всё бросил. Кто, наконец, разберется с этой горе-парковкой? — спрашивает ярославец Валерий Галашин в группе «Дороги Ярославля» на Facebook.

Кстати, строили экопарковку в 2016 году. Но, по-мнению Валерия Галашина, сэкономили на материалах, подложив садовый каркас и засыпав его землёй. Трава сквозь него попросту не прорастает при такой нагрузке, которая есть от машин во дворе. Кстати, обустройство таких экопарковок называли «пилотным проектом».

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Валерий Галашин
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