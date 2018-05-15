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Трава не проросла: во дворе Ярославля «завял» проект с экопарковкой
15 мая 2018 17:22
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Это был красивый и стильный проект для городского двора — экопарковка. Такую создали у дома № 11 по проспекту Ленина. Но, увы, проект «завял».
— Печальная и всеми забытая экопарковка. В прошлом году часть парковки оккупировал подрядчик по капремонту дома, поставив вагончик и разместив склад стройматериалов. Сейчас, судя по фото, подрядчик ушёл, всё бросил. Кто, наконец, разберется с этой горе-парковкой? — спрашивает ярославец Валерий Галашин в группе «Дороги Ярославля» на Facebook.
Кстати, строили экопарковку в 2016 году. Но, по-мнению Валерия Галашина, сэкономили на материалах, подложив садовый каркас и засыпав его землёй. Трава сквозь него попросту не прорастает при такой нагрузке, которая есть от машин во дворе. Кстати, обустройство таких экопарковок называли «пилотным проектом».
Фото: Валерий Галашин
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