«Заброшенные памятники войны — это наша боль»: сенатор Анатолий Лисицын о том, почему надо восстановить каждый

Анатолий Лисицын уверен, что отношение к памятникам — это отношение к памяти

Накануне празднования Дня Победы в Ярославле остро обсуждали тему памятников и мемориалов. Например, на задворках завода «Полимермарш» пропадал под птичьим помётом памятник «Родина-мать». А сколько ещё их — одиноких, заросших, забытых? 76.ru поговорил с инициатором идеи заботы о заброшенных памятниках войны в России и мемориалах за рубежом сенатором от Ярославской области Анатолием Лисицыным. Он рассказал, что, по его мнению, нам еще предстоит сделать, чтобы к каждому последующему празднованию Дня Победы выполнять свой долг, и почему Россия сможет вернуть себе уважение всего мира, если начнёт заботиться о своих военных мемориалах за рубежом.

Нельзя забывать свою историю

— Анатолий Иванович, вы недавно обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением создать организацию, которая будет заботиться о сохранении мемориалов российских солдат, нашедших упокоение за пределами нашей страны. Неужели у нас никто этим не занимался? В чём ваша идея?

— Я 10 лет вовлечен в тему по сохранению историко-культурного наследия России, в частности, инициировал гуманитарные проекты по поиску и приведению в порядок захоронений (в том числе заброшенных) на территории Сербии и Западной Украины. Участвуя в гуманитарных миссиях, в рабочих поездках за рубежом наблюдаю, что системного подхода у нас в этом вопросе нет. Функции поиска, ухода за захоронениями расписаны и финансируются по различным организациям: министерствам, консульствам, посольствам, которые точечно что-то и реализуют, возможно, но действия всех не согласованы и не имеют единой концепции, централизации. Нет систематичного анализа, поиска, составления базы данных, работы с привлечением волонтёров, молодежи. Нет и должных отчётов о проделанной работе. Речь идёт о сотнях захоронений, погибающих монументах.

Снаружи военные монументы всё так же величественны

Я считаю, что эта работа должна сойтись воедино в одних руках — единой организации под государственным началом. Пример такой есть у наших же европейских соседей — «Австрийский чёрный крест», «Народный союз Германии». Так, последний занимается сбором данных о немецких воинских захоронениях за рубежом, работой по их сохранению и уходу. «Народный союз Германии» поддерживает родственников в вопросах ухода за военными могилами, консультирует общественные организации, сотрудничает на международном уровне в этой сфере. Эта структура на 70% существует за счёт грантов, ещё на 30% — за счёт бюджетных поступлений. А один раз в год вся страна от президента до самого малого чиновника проводит благотворительную акцию, переводя средства в этот фонд. Таким образом более 300 тысяч членов этой организации заняты восстановлением памятников, поиском захоронений солдат.

Но внутри многие погибают

— Вы недавно были в Норвегии, где отметили почтенное отношение к советским военным монументам. А как у нас, в нашей стране?

— Да, я имел счастье накануне дня Великой Победы возложить цветы к мемориалу в память о погибших 347 советских солдатах в годы войны. На монументе высечены слова генералиссимуса Иосифа Сталина: «Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины». Благодаря властям города Осло монумент находится в великолепном, ухоженном состоянии (разбиты клумбы с цветами, венки). Мы не можем в каждой европейской стране полагаться на подобный норвежскому уровень уважения к нашим мемориалам. Не можем и не должны.

В Норвегии заботятся о памятнике советским солдатам

Мы должны сами демонстрировать инициативу по поддержанию наших монументов в должном порядке: попросту ухаживать так, чтобы ни у кого и мысли не возникло озвучить — «это давно никому не нужно», «обветшало и заброшено, значит, не нужно». Нужно. Нам. Это наша боль. Наша история. В то же время это престиж нашей нации — показать всему миру, как мы уважаем свою собственную историю, а не только «бряцаем оружием», как про нас говорят. Что мы не только с ракетами за пазухой сидим.

Да что далеко ходить: даже у нас под Ярославлем до сих пор находятся заброшенные, неухоженные могилы, а мы по привычке идем по проторенной дорожке к уже ухоженным монументам. А надо поддерживать в надлежащем виде захоронения всех героев. И в российских деревнях, и за рубежом. Святость праздника от пышности его празднования не увеличится. Надо понимать, что могила солдата, что у Кремлёвской стены, что в Брейтовском районе, имеет одинаковое значение, к ней относиться надо с одинаковым уважением.

— Вы перед 9 Мая на одном из последних заседаний в Совете Федерации выступили по одному из захоронений за рубежом. Что за предложение?

— Я озвучил сенаторам во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко идею о восстановлении 26 могил Героев Советского Союза на холме Славы во Львове. Среди них есть и ярославец Василий Егорович Чуркин. Валентина Ивановна попросила сенаторов от регионов, чьи герои захоронены на холме Славы, обратиться к своим губернаторам и взять ответственность за восстановление захоронения героя своего края. Там порядка 300–400 тысяч рублей потребуется на одно захоронение. И первой отозвалась Республика Татарстан. Надо брать с них пример.

Память об этой войне — это наша боль

— Каким образом восстановленные памятники влияют на мировую политику?

— Не памятники, а наше к ним отношение. Необходимо самим демонстрировать инициативу по поддержанию наших монументов в должном порядке: ухаживать так, чтобы ни у кого и мысли не возникло озвучить: «Это давно никому не нужно». Ухаживая надлежащим образом за захоронениями наших солдат (обеих Мировых и других войн) за рубежом, новая Россия вступит в «невербальный диалог» с соседями, в котором поступки будут говорить больше, чем любые заверения о нашем миролюбии, духовности российской нации, высокой ментальной культуре.

А на ближайшее десятилетие президент озвучил задачи во внутренней политике, по повышению качества жизни российских граждан. И вот как раз сейчас — параллельно с этими задачами, — я считаю, нужно включать и другие методы работы по формированию престижа нашей нации на мировой арене. Необходимо делами показать, что отныне наши европейские соседи имеют дело со страной, чьи духовные ценности достойны уважения.

— Но у нас не хватает денег даже на хорошие дороги в Ярославле. Где уж тут за памятниками в других странах следить…

— Как я уже говорил, деньги страной на выполнение задач по сохранению и уходу за мемориалами выделяются, но они «расползаются» по десяткам ведомств, у которых в обязанностях, помимо всего прочего, прописан в том числе и пункт восстановления памятников. И самое сложное в реализации нашей страной проекта наподобие «Народного германского союза» — это как раз переломить уже существующую систему и создать новую, более эффективную, централизованную, контролируемую.

История новой России должна продолжаться с должной памятью о всех, кто кровью писал её страницы.