В Дзержинском районе сбили пешехода: мужчина в коме

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Сегодня в Дзержинском районе Ярославля произошло ДТП — на пешеходном переходе сбили мужчину.
- В 11:20 на Труфанова и Панина, пешеход не успел завершить переход, — написал в группе «Первый ярославский автопортал» Александр Александров, ставший очевидцем произошедшего.
Видимо, удар был неслабый — как говорят очевидцы, мужчина упал на дорогу без сознания.
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Фото: Александр Александров, Первый ярославский автопортал/Vk.com
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