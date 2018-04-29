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Успешные и неженатые: пять самых завидных холостяков Ярославля

29 апреля 2018 09:30
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Ярославль, холостяки женихи, самые завидные женихи

Они молоды, красивы, успешны и холосты. Представляем прекрасной половине наших читательниц пять самых завидных холостяков в Ярославле. Дерзайте, девушки, у вас есть все шансы завладеть сердцем кого-то из этих парней.

1. Актёр Волковского театра Иван Щукин

В 2014 году окончил Ярославский государственный театральный институт.

Лауреат первой степени Международного конкурса чтецких работ им. А.П. Чехова. Занял первое место в конкурсе чтецких работ им. Я. М. Смоленского в рамках ЯГТИ. Участник фестиваля «Серебряная шпага – 2013». Иван входит в список тех актёров, кого считают будущим театральной России.

Ивану 31 год и пока он не женат.

- За какие качества в вас может влюбиться девушка?

- Я иногда говорю глупости, от которых девушки улыбаются. А иногда, бывает, и рассмеются неподдельно. А порой, так вообще, как начнут хохотать, что невольно мысль закрадывается: может быть скорую помощь пора вызывать. Поэтому в меня девушки влюбляются исключительно по ошибке или по глупости, - шутит Иван.

2. Пресс-секретарь мэрии Ярославля Хаджи Бадалов

Приехал в Ярославль совсем недавно, чтобы пиарить Владимира Слепцова. У Хаджи богатый опыт в сфере СМИ, раньше он работал продюсером на НТВ. Хаджи совсем недавно исполнился 31 год.

 — Как девушка может покорить твоё сердце?

 — Просто я должен любить девушку, а девушка должна любить меня.

 3. Защитник «Локомотива» Павел Коледов

Выступать в КХЛ Павел начал в сезоне 2014–2015 годов. А сейчас без него трудно представить оборону «Локомотива». Надёжный, быстрый, иногда резкий. Успел поиграть и за национальную команду. Сейчас Павлу 23 года.

4. Адвокат Александр Мартынов

Входит в адвокатскую палату Ярославской области. Ему 28 лет. Дело у него нелёгкое. Защищать приходится не только хороших людей, но и преступников. Как он сам говорит: уголовные дела возбуждают за преступления.  Хорошим людям адвокаты, как правило, и не потребуются. Александр точно сможет защитить свою избранницу от негодяев. Он с самого детсва занимается спортом и имеет второй разряд по греко-римской борьбе. Постоянно совершенствует свои знания и преподаёт юриспруденцию в различных вузах города.

– С возрастом стал меньше уделять внимание на обёртку и больше - на характер. Хотелось бы, чтобы моя будущая жена была не просто красивой и умной девушкой, но и самодостаточной единицей. Она должна состояться в профессии и четко знать, чего хочет от жизни. В свою очередь готов предложить защиту и заботу, — говорит Александр.

5. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

Родился в семье потомственных военных, сам закончил московское военное училище, проходил службу на различных должностях в КГБ и органах государственной охраны Российской Федерации. В 2013 году перешёл на службу в МВД России. С сентября 2017 года – губернатор Ярославской области. О его личной жизни неизвестно почти ничего. Известно только то, что он не женат. На одной из пресс-конференций Дмитрия Миронова спросили: «Кому принадлежит ваше сердце?».

— Моё сердце принадлежит Ярославской области, — ответил губернатор.

Дмитрию Миронову 49 лет.

 Давно известно, что в Ярославле самые красивые девушки. Так что у представительниц прекрасного пола есть все шансы очаровать самых завидных женихов Ярославля.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Александр Мартынов/Vk.com, Иван Щукин/Vk.com, Хаджи Бадалов/Vk.com, Павел Коледов/Vk.com, Александра Савельева
Продажа авто, мото
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