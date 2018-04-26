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Город

Шкуры животных и медицинские отходы: за Волгой обнаружили гигантскую свалку

26 апреля 2018 17:05
739 0
свалка, мусор, Ярославский район

Огромная свалка раскинулась в Заволжском районе между коттеджным посёлком «Солнечный бор» и деревней Красный бор. Жуткие фотографии выложили в группе «Жесть Ярославля» «ВКонтакте». Свалка казалась такой неправдоподобно большой... Мы выехали на место.

— Вы проедете вперёд метров 500, мимо не проедете, — сказал нам мужчина, бегущий по песчаной дороге, когда мы разыскивали несанкционированную свалку.

Местные жители о ней давно в курсе, говорят, что туда отвозят весь строительный мусор с частных строек.

 


— Везут самосвалами, регулярно поджигают, — говорят люди.

Напугало жителей то, что на краю свалки появились распотрошённые пакеты с медицинскими масками — вдруг там есть и опасные медицинские отходы? В посёлке неподалёку живет много молодых семей с маленькими детьми.

Масштаб стихийной свалки впечатляет. На первый взгляд кажется, что мусор на поляне занимает больше ста квадратных метров. Здесь и пакет с медицинскими масками и какими-то одноразовыми простынями, и старая мебель, и шкуры животных, но больше всего строительного мусора.


Мы обратились в департамент охраны окружающей среды и природопользования, где рассказали, что о стихийной свалке не знали, но обязательно проведут проверку.

— Мы выедем на место в ближайшее время, — рассказал заместитель директора департамента — председатель комитета государственного экологического надзора — заместитель главного государственного инспектора Ярославской области в области охраны окружающей среды Михаил Сорокин.


Не везёт Заволжскому району. Неделю назад там обнаружили скотомогильник рядом с детским садом и жилыми домами.

Елена Вахрушева
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Фото: Елена Вахрушева, Сервис «Яндекс-карты»
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