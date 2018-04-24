Ярославского губернатора потребовали вызвать из отпуска из-за мусорного скандала

Дмитрий Миронов сейчас находится в отпуске

Сегодня на заседании Ярославской областной думы депутат-коммунист Александр Воробьёв потребовал у губернатора вернуться из отпуска.

— Этот вопрос должен был быть рассмотрен на двух комитетах до 1 мая. Из докладчиков нужно пригласить именно губернатора, того, кто подписывал документ о ввозе мусора. Пусть объясняет ситуацию, — высказался депутат Александр Воробьёв. — Предлагаю отозвать губернатора из отпуска и обсудить вопрос на комитете до 1 мая.

Однако за это предложение большинство депутатов не проголосовали.

— Какой-то критической ситуации у нас нет, что Волга из берегов не выходит, и мусор не вываливается. После праздников всё сделаем в рабочем порядке, — ответил депутат Виктор Волончунас.

Что происходит сейчас на полигоне «Скоково»: репортаж с самой большой свалки в Ярославской области.

История с московским мусором развернулась после того, как ярославские коммунисты увидели — на полигон «Скоково» едут мусоровозы с московскими номерами. Областное правительство признало, что прорабатывается вопрос о размещении у нас столичных отходов. Аргументируют тем, что регион получит внушительный транш в 500 миллионов рублей. Идут разговоры и о том, чтобы поставить на «Скоково» эколабораторию. Сегодня заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов уточнил — эта помощь столице временная — складировать московский мусор обещают не больше года.





