×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

Возобновление троллейбусных маршрутов № 2 и № 6: что говорят власти и жители

9 апреля 2018 11:52
2 670 10
транспорт, троллейбус, власти, Ярославль

Городские власти уточнили информацию «ЯрГорЭлектроТранса» по поводу запуска в этом году в Ярославле троллейбусного маршрута № 2. Чиновники говорят, что этого может и не произойти.

— Варианты восстановления работы троллейбуса №2 будут прорабатываться в связи с обновлением подвижного состава парка троллейбусов, — рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский. — Но все вопросы по возобновлению маршрута, его изменения и сроков будут рассмотрены по факту приобретения машин.

Ждать недолго. Ярославль в ближайшее время закупит 20 новых троллейбусов. По крайней мере, в этом нас уверяют чиновники. Деньги для этого выделила мэрия города.

Вчера же в «ЯрГорЭлектроТрансе» сообщили, что маршрут возобновят уже в этом году. Но он будет немного не таким, как раньше. Теперь он должен будет поехать от остановки «Улица Громова» до вокзала Ярославль-Главный.

Также в мэрии сказали, что вопрос будет решаться не только по поводу возобновления этого маршрута. В Ярославле могут пустить и троллейбус № 6. Ранее он ходил от вокзала Ярославль-Главный до площади Богоявления, а еще раньше от «Арены-2000» до Нефтеперерабатывающего завода.

В интернете уже нашлись как сторонники возобновления троллейбусных маршрутов, так и противники. Первые радуются, что в городе будет больше маршрутов, а это, на их взгляд, намного удобнее. Особенно людей порадовало то, что троллейбус будет ходить по проспекту Дзержинского. А вторые считают эту идею неудачной, потому что «двойка» будет дублировать маршрут автобуса № 9, а «шестёрка» — часть маршрута троллейбуса № 5.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: «Друзья всё видели, но убежали»: подробности трагической гибели ребёнка у железной дороги

Новое на сайте
Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов

Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов
Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом

Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом
«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу

«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу
Полярный холод и снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Полярный холод и снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
Увеличиваем продажи — оптимизируем бюджет

Увеличиваем продажи — оптимизируем бюджет

Фильм недели
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
Комментарии (9): ожидаемо что зрители... далее
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
Комментарии (13): да все было точно сказано,... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 59,53 59,94
EUR 73,12 73,60
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 07.04
USD 57,83 0,25
EUR 70,71 0,11
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.