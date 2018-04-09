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Возобновление троллейбусных маршрутов № 2 и № 6: что говорят власти и жители
9 апреля 2018 11:52
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Городские власти уточнили информацию «ЯрГорЭлектроТранса» по поводу запуска в этом году в Ярославле троллейбусного маршрута № 2. Чиновники говорят, что этого может и не произойти.
— Варианты восстановления работы троллейбуса №2 будут прорабатываться в связи с обновлением подвижного состава парка троллейбусов, — рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский. — Но все вопросы по возобновлению маршрута, его изменения и сроков будут рассмотрены по факту приобретения машин.
Ждать недолго. Ярославль в ближайшее время закупит 20 новых троллейбусов. По крайней мере, в этом нас уверяют чиновники. Деньги для этого выделила мэрия города.
Вчера же в «ЯрГорЭлектроТрансе» сообщили, что маршрут возобновят уже в этом году. Но он будет немного не таким, как раньше. Теперь он должен будет поехать от остановки «Улица Громова» до вокзала Ярославль-Главный.
Также в мэрии сказали, что вопрос будет решаться не только по поводу возобновления этого маршрута. В Ярославле могут пустить и троллейбус № 6. Ранее он ходил от вокзала Ярославль-Главный до площади Богоявления, а еще раньше от «Арены-2000» до Нефтеперерабатывающего завода.
В интернете уже нашлись как сторонники возобновления троллейбусных маршрутов, так и противники. Первые радуются, что в городе будет больше маршрутов, а это, на их взгляд, намного удобнее. Особенно людей порадовало то, что троллейбус будет ходить по проспекту Дзержинского. А вторые считают эту идею неудачной, потому что «двойка» будет дублировать маршрут автобуса № 9, а «шестёрка» — часть маршрута троллейбуса № 5.
Фото: Александра Савельева
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