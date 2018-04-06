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Ярославский студент изобрёл новый суперпрочный асфальт из мусора
6 апреля 2018 19:57
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Ярославский студент Денис Герасимов вместе со своим преподавателем разработал новый асфальт, который прочнее обычного в два раза, да еще и мороз прекрасно переносит — не разрывается при минусовых температурах, потому что его водонасыщение практически нулевое. Одно из главных преимуществ нового асфальта в том, что состоит он промышленных и бытовых отходов.
Разработчик сейчас готовится представить своё изобретение на Всероссийском молодёжном инновационном форуме.
— Уже сегодня можно сказать, что новый материал будет не дороже имеющихся марок асфальтобетона, — рассказал Денис Герасимов. — Фосфогипс, которым обрабатывают гранулы дорожного покрытия, является отходом от производства минеральных удобрений и не используется больше нигде, все руководители наших тринадцати заводов минеральных удобрений будут только рады от него избавиться. Пластик, которым также обрабатывается гранулы из щебня, что-то будет стоить — поскольку для его использования придется построить мусороперерабатывающие заводы.
Сейчас Денис оформляет патент на свой асфальт, но назвал главные составляющие нового дорожного покрытия: фосфогипс, битум и пластик, получаемый переработкой бытовых отходов.
Тема мусора сейчас очень волнует жителей Ярославля. Вчера коммунисты вышли под окна областного правительства с лозунгами «Ярославль — не свалка для Москвы!».
Фото: Мэрия Ярославля
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