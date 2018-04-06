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Выходные с 76.ru: книжное обострение, танцевальные баттлы и пасхальные мастер-классы

6 апреля 2018 15:01
886 0
афиша, выходные, Ярославль

Первые по-настоящему весенние выходные ждут нас в ближайшие субботу и воскресенье. Синоптики обещают пусть не солнечную, но тёплую погоду. А ещё нас ждёт праздник Пасхи и много интересных событий, о которых расскажем в этой афише.

Wild Wild Dance

Фестиваль, название которого переводится как «Дикие-дикие танцы», снова придёт в Ярославль и порадует зрителей крутыми баттлами танцоров. В это воскресенье состоятся финалы соревнований — как одиночных, так и постановочных номеров, которые обещают быть поразительными.

Когда: 8 апреля в 18:00.
Где: концертно-зрелищный центр «Миллениум».
Почем: 250 рублей.


Книжное обострение

Весной оживает природа и обостряются эмоции у человека. Среди них и страсть к чтению. В Ярославле начался фестиваль «Книжное обострение», который стал выставкой-ярмаркой новинок и бестселлеров от ярославских и столичных издательств, а также букинистических редкостей.

Когда: до 15 апреля.
Где: областная библиотека имени Некрасова, Свердлова, 25в.
Вход свободный.

Пасхальные мастер-классы

Нарисуйте счастье и создайте очаровательного кролика своими руками, который станет игрушкой-ароматизатором для вашего дома. Два воскресных мастер-класса пройдут в Ярославле в это воскресенье.

Школа живописи: 8 апреля в 10:00, запись в личных сообщениях: @aya.metelica.
Почём: 1000 рублей.


Создаём свою игрушку: 8 апреля в 13:00, улица Панина, 12в (2 этаж).
Почём: 500 рублей.


Пасхальная битва

Проведите эту Пасху с семьей, пробуя ароматные куличи и сражаясь на пасхальных яйцах. За лучшую битву обещают призы. Семейное воскресенье устроит ресторан «Джузеппе».

Когда: 8 апреля с 12:00 до 16:00.
Где: ресторан «Джузеппе».


Экскурсия по Ярославлю и дегустация кофе

Экскурсию-прогулку устраивает торговый центр «Аура». Вместе с профессиональным гидом в эту субботу вы узнаете историю «золотого века» Ярославля. А завершится прогулка дегустацией кофе в Starbucks.

Когда: 7 апреля в 13:00.
Где: начало от улицы Кедрова, 1.
Почём: бесплатно.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева, КЗЦ Миллениум , Школы живописи / facebook.com, facebook.com , Ресторан Джузеппе
Продажа авто, мото
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