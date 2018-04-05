В Ярославле устроят пикет против московского мусора

Машины с московскими номерами у полигона «Скоково»

Ярославские коммунисты сегодня зовут горожан на пикет. Объявили, что будут протестовать против того, чтобы в Ярославскую область завозили мусор из Московской области. Об этом сообщил на своей страничце в фейсбуке лидер регионального отделения КПРФ Александр Воробьёв.

Воробьёв уверен — на ярославский полигон «Скоково» везут столичный мусор. Он даже выложил фото и видео, как на полигон заезжают грузовые машины с московскими номерами.

— Сегодня в 15:00 на Советской площади пикеты против московского мусора, — написал Воробьёв.

Главный коммунист области уже направлял официальный запрос — не превратят ли Ярославскую область в большую свалку для столичного мусора. Глава комитета по ЖКХ Александр Тарасенков ответил, что эти страхи надуманы.

— На мой взгляд, кто-то сгущает краски, распространяя информацию о мусоре из Москвы, — считает депутат Тарасенков. — На сегодняшний день говорю с полной ответственностью: в нашей территориальной схеме обращения с твёрдыми бытовыми отходами никаких отходов из других регионов не учтено.