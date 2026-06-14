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Город Панельная душа Фоторепортаж Контраст серых оттенков и ярких цветов: разглядываем панельные дворы Ярославля

Контраст серых оттенков и ярких цветов: разглядываем панельные дворы Ярославля

Рубрика «Панельная душа» из Заволжского района

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Особая атмосфера панельных районов | Источник: Александр Куренной / 76.RUОсобая атмосфера панельных районов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Особая атмосфера панельных районов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Заволжский район Ярославля — это целый мир панельной застройки, где типовые дома создают узнаваемый городской пейзаж. Несмотря на преобладание привычных серых многоэтажек, здесь можно встретить и яркие жилые высотки.

Их насыщенные фасады создают выразительный контраст с окружающей застройкой и делают дворы более живыми и запоминающимися. Даже небольшие цветовые акценты способны заметно преобразить атмосферу района и сделать его визуально привлекательнее.

Фотограф 76.RU Александр Куренной запечатлел контракты улиц Серго Орджоникидзе, Космонавтов, Сахарова, проспекта Машиностроителей. Атмосферные кадры — в нашем фоторепортаже.

Кажется, что дома расположены вплотную, но между ними остается небольшое расстояние | Источник: Александр Куренной / 76.RUКажется, что дома расположены вплотную, но между ними остается небольшое расстояние | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кажется, что дома расположены вплотную, но между ними остается небольшое расстояние

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Плотная застройка типичного микрорайона | Источник: Александр Куренной / 76.RUПлотная застройка типичного микрорайона | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Плотная застройка типичного микрорайона

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Между домами летают птицы | Источник: Александр Куренной / 76.RUМежду домами летают птицы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Между домами летают птицы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Местный житель наблюдает за двором из окна панельки | Источник: Александр Куренной / 76.RUМестный житель наблюдает за двором из окна панельки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Местный житель наблюдает за двором из окна панельки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Во дворах много кустов и деревьев | Источник: Александр Куренной / 76.RUВо дворах много кустов и деревьев | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Во дворах много кустов и деревьев

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Игра света и тени | Источник: Александр Куренной / 76.RUИгра света и тени | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Игра света и тени

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Между большими серыми стенами виднеется желтый панельный дом | Источник: Александр Куренной / 76.RUМежду большими серыми стенами виднеется желтый панельный дом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Между большими серыми стенами виднеется желтый панельный дом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ярко окрашенный фасад школы № 59 | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрко окрашенный фасад школы № 59 | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярко окрашенный фасад школы № 59

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В этом дворе преобладают желтые и оранжевые оттенки | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ этом дворе преобладают желтые и оранжевые оттенки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В этом дворе преобладают желтые и оранжевые оттенки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Над дворами кружат чайки и тополиный пух | Источник: Александр Куренной / 76.RUНад дворами кружат чайки и тополиный пух | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Над дворами кружат чайки и тополиный пух

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Большой ярко окрашенный панельный дом | Источник: Александр Куренной / 76.RUБольшой ярко окрашенный панельный дом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Большой ярко окрашенный панельный дом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Кот прячется в тени | Источник: Александр Куренной / 76.RUКот прячется в тени | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кот прячется в тени

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А затем дальше идет по своим делам | Источник: Александр Куренной / 76.RUА затем дальше идет по своим делам | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А затем дальше идет по своим делам

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Здесь цвет фасадов уже не такой яркий | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗдесь цвет фасадов уже не такой яркий | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здесь цвет фасадов уже не такой яркий

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В таком цвете дом выглядит заметно интереснее и эффектнее, чем в стандартном сером | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ таком цвете дом выглядит заметно интереснее и эффектнее, чем в стандартном сером | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В таком цвете дом выглядит заметно интереснее и эффектнее, чем в стандартном сером

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Кажется, за этим котом кто-то следит | Источник: Александр Куренной / 76.RUКажется, за этим котом кто-то следит | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кажется, за этим котом кто-то следит

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

И снова район с серыми панельками | Источник: Александр Куренной / 76.RUИ снова район с серыми панельками | Источник: Александр Куренной / 76.RU

И снова район с серыми панельками

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Голубые балконы&nbsp;— приятный цветовой акцент | Источник: Александр Куренной / 76.RUГолубые балконы&nbsp;— приятный цветовой акцент | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Голубые балконы — приятный цветовой акцент

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Нередко можно наблюдать такой вид во дворах Ярославля | Источник: Александр Куренной / 76.RUНередко можно наблюдать такой вид во дворах Ярославля | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Нередко можно наблюдать такой вид во дворах Ярославля

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Игровая площадка посреди зелени и кустов | Источник: Александр Куренной / 76.RUИгровая площадка посреди зелени и кустов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Игровая площадка посреди зелени и кустов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Голуби на проводах | Источник: Александр Куренной / 76.RUГолуби на проводах | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Голуби на проводах

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Разные здания собираются в общий городской пазл | Источник: Александр Куренной / 76.RUРазные здания собираются в общий городской пазл | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Разные здания собираются в общий городской пазл

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ранее мы также показывали панельную застройку в Брагине, Ленинском районе и на Суздалке.

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Комментарии
3
Гость
22 минуты
Фавеллы в южной Америки веселее и комфортнее а там нет нефти газа угля и стабильности
Гость
11 минут
Дома строили на века качественно,и если бы УК еще и добросовестно содержали дома,а не списывпли деньги на несуществующие работы,дома бы простояли очень долго
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Гость
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