Контраст серых оттенков и ярких цветов: разглядываем панельные дворы Ярославля

Особая атмосфера панельных районов Источник: Александр Куренной / 76.RU

Заволжский район Ярославля — это целый мир панельной застройки, где типовые дома создают узнаваемый городской пейзаж. Несмотря на преобладание привычных серых многоэтажек, здесь можно встретить и яркие жилые высотки.

Их насыщенные фасады создают выразительный контраст с окружающей застройкой и делают дворы более живыми и запоминающимися. Даже небольшие цветовые акценты способны заметно преобразить атмосферу района и сделать его визуально привлекательнее.

Фотограф 76.RU Александр Куренной запечатлел контракты улиц Серго Орджоникидзе, Космонавтов, Сахарова, проспекта Машиностроителей. Атмосферные кадры — в нашем фоторепортаже.

Кажется, что дома расположены вплотную, но между ними остается небольшое расстояние Источник: Александр Куренной / 76.RU

Плотная застройка типичного микрорайона Источник: Александр Куренной / 76.RU

Между домами летают птицы Источник: Александр Куренной / 76.RU

Местный житель наблюдает за двором из окна панельки Источник: Александр Куренной / 76.RU

Во дворах много кустов и деревьев Источник: Александр Куренной / 76.RU

Игра света и тени Источник: Александр Куренной / 76.RU

Между большими серыми стенами виднеется желтый панельный дом Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярко окрашенный фасад школы № 59 Источник: Александр Куренной / 76.RU

В этом дворе преобладают желтые и оранжевые оттенки Источник: Александр Куренной / 76.RU

Над дворами кружат чайки и тополиный пух Источник: Александр Куренной / 76.RU

Большой ярко окрашенный панельный дом Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кот прячется в тени Источник: Александр Куренной / 76.RU

А затем дальше идет по своим делам Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здесь цвет фасадов уже не такой яркий Источник: Александр Куренной / 76.RU

В таком цвете дом выглядит заметно интереснее и эффектнее, чем в стандартном сером Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кажется, за этим котом кто-то следит Источник: Александр Куренной / 76.RU

И снова район с серыми панельками Источник: Александр Куренной / 76.RU

Голубые балконы — приятный цветовой акцент Источник: Александр Куренной / 76.RU

Нередко можно наблюдать такой вид во дворах Ярославля Источник: Александр Куренной / 76.RU

Игровая площадка посреди зелени и кустов Источник: Александр Куренной / 76.RU

Голуби на проводах Источник: Александр Куренной / 76.RU

Разные здания собираются в общий городской пазл Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ранее мы также показывали панельную застройку в Брагине, Ленинском районе и на Суздалке.