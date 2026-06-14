Контраст серых оттенков и ярких цветов: разглядываем панельные дворы Ярославля

Заволжский район Ярославля — это целый мир панельной застройки, где типовые дома создают узнаваемый городской пейзаж. Несмотря на преобладание привычных серых многоэтажек, здесь можно встретить и яркие жилые высотки.
Их насыщенные фасады создают выразительный контраст с окружающей застройкой и делают дворы более живыми и запоминающимися. Даже небольшие цветовые акценты способны заметно преобразить атмосферу района и сделать его визуально привлекательнее.
Фотограф 76.RU Александр Куренной запечатлел контракты улиц Серго Орджоникидзе, Космонавтов, Сахарова, проспекта Машиностроителей. Атмосферные кадры — в нашем фоторепортаже.