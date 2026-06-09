«Если хотите заработать, лучше закрыться»: политики, бизнесмены и Джефф Монсон — о том, есть ли в России кризис

Одни заявили о росте стоимости жизни, другие назвали текущую ситуацию временем новых возможностей Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ощущаете ли вы кризис? 86% читателей «Фонтанки» утверждают, что да. На полях ПМЭФ — среди огней стендов и соглашений на миллиарды — корреспонденты редакции задали этот вопрос бизнесменам, чиновникам и звездам. Как они оценивают ситуацию в стране и мире, узнайте ниже.

Участники ПМЭФ отвечают на вопрос, ощущают ли они кризис в стране Источник: «Фонтанка.ру»

В первый день ПМЭФ «Фонтанка» объявила опрос среди читателей дважды. Первый срез ответов на вопрос: «Вы чувствуете кризис?» — был таким: 41% — чувствую;

51% — не чувствую;

9% — иногда не чувствую, но когда вижу цену на огурцы… После того как администраторы канала «Фонтанки» объявили опрос заново с ограничениями (только для тех, кто из России и подписан дольше суток), картина стала другой: 86% — чувствую;

4% — не чувствую;

10% — иногда чувствую, иногда не чувствую.

Беспрецедентный кризис или вера. Что о ситуации в стране думают чиновники

Спикер ЗакСа Александр Бельский на полях форума кризис не ощущает: «Видим новые проекты, в том числе на стенде города Санкт-Петербурга, поэтому мне кажется, что страна идет вперед, развивается». Того же мнения вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, он убежден в «уверенности российского бизнеса в завтрашнем дне». А глава Минфина Антон Силуанов в ответ на вопрос поставил корреспондента в тупик.

Может, это у вас личный кризис? Антон Силуанов министр финансов РФ

Депутат Госдумы Михаил Романов отметил, что «живет, как и все граждане», ходит в магазины и пользуется заправками, но настрой сохраняет позитивный: «Нет, в депрессию не вгоняет, это вызовы, с которыми нужно работать». Не разделяет оптимизма вице-премьер РФ Александр Новак.

Безусловно, на уровне того, что происходит на мировых глобальных рынках, мы видим беспрецедентный кризис, такого не было никогда. Даже в XX веке. Александр Новак вице-премьер РФ

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в ответ на вопрос «Фонтанки» о том, ощущает ли он кризис, отметил, что на мировом уровне ситуация, безусловно, сложная.

Александр Хинштейн, губернатор Курской области Источник: официальная страница Александра Хинштейна в «ВК» — Кризис в мире невозможно не ощущать, мир уже совсем не тот, каким был раньше. Это проявляется в самых разных сферах. Но Россия при этом, на мой взгляд, — это как раз территория здравого смысла, что выгодно отличает нас от многих других государств. Сейчас Курской области в контексте всего происходящего приходится сокращать бюджетные расходы, — признал он.

«В Курской области мы живем в целом в режиме экономии, поэтому у нас нет, в частности, стенда на форуме. Спасибо коллегам из Росконгресса: нам абсолютно бесплатно выделили переговорку, где мы подписываем соглашения», — рассказал Хинштейн.

Губернатор подчеркнул: несмотря на режим экономии, все социальные обязательства перед людьми в Курской области власть выполняет в полном объеме. Это касается и здравоохранения, и образования, и социальной помощи.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал «Фонтанке», что, безусловно, сейчас приходится действовать в условиях определенных вызовов. Но в Приангарье были серьезные кризисы и раньше: например, в 2019 году, когда в регионе был объявлен режим ЧС федерального уровня из-за наводнения.

Мы проходили серьезный вызов и в 2019 году, он был связан с федеральной ЧС, потом это был ковид, потом это была частичная мобилизация, СВО. Впрочем, население нормально в основном воспринимает то, что сегодня происходит. Для людей главное — будущее. Игорь Кобзев губернатор Иркутской области

Он отметил, что в правительстве региона, конечно, много размышляют о том, как действовать с учетом ограниченности доходной части бюджета и при этом продолжать выполнять необходимые функции и задачи, это вызов. В актуальных условиях приходится перераспределять бюджетные средства.

Одной из самых обсуждаемых в Иркутской области тем сейчас остается обращение с безнадзорными животными. На улицах городов региона можно встретить бездомных собак, и это пугает местных жителей. Но законопроекты о праве властей умерщвлять животных встретили в том числе резкую критику. Эта тема связана не только с экономикой, объясняет Кобзев.

«Мы еще не приняли окончательное решение, идет массовое такое выступление… Обсуждаем в том числе создание приютов для передержки особей, которые ведут себя агрессивно. Но иногда нужно принимать определенные решения, чтобы не допустить угрозу для жизни и здоровья детей и взрослых», — говорит Кобзев.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо называет период «критическим», но признаёт: «Мы же не выбирали, в какое время жить. Нам выпало право в это».

экс-президент Республики Молдова Игорь Додон Источник: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру» Лаконичный ответ дал экс-президент Республики Молдовы, председатель молдавской Партии социалистов Игорь Додон. «Я думаю, что любой человек признает, что в условиях войны, конечно, есть кризис, экономический в том числе. И это чувствуется везде. И в Молдове тоже».

«Проекты закрываются». Как переживает кризис российский бизнес

Ощущает эффект от снижения инвестиций и бюджетных расходов Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком», в разговоре с «Фонтанкой» он отметил, что его компания «в реальном мире живет»: «Но если говорить в целом, то вот есть градусник, вставляешь его в компанию и смотришь, что у нее с финансовыми показателями. Вот у нас градусник показывает такие показатели, значит, мы находим возможности в этих сложных условиях двигаться вперед».

Тем временем гендиректор «Теремка» Виталий Свидовский признаёт, что кризис на себе ощущает, как и все игроки рынка: времена непростые, проекты закрываются. А основатель сети общественного питания Михаил Гончаров советует тем, кто в 2026 году рассчитывает заработать, закрываться: «Наверное, стоит всё-таки понять, это движение души, это желание сделать бизнес и любовь к этому продукту или просто желание заработать. Если желание заработать, то лучше закрыться, потому что сейчас можно только деньги потерять».

Петербургская биржа кризиса не чувствует — ее президент Игорь Артемьев советует пожалеть, скорее всего, промышленников, а гендиректор Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Михаил Лобин бизнесу, переживающему кризис, рекомендует «побольше работать».

За сельское хозяйство ответил предприниматель, основатель и президент группы компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр: ситуация достаточно стабильная, какой-либо кризис в ней не ощущается. Дюрр приехал в страну еще в 1989 году в рамках стажировки, в 1994-м открыл свою компанию, которая на сегодня известна своей молочной продукцией и управляет хозяйствами в 13 регионах России.

«За другие отрасли не хочу говорить. В сельском хозяйстве всё более-менее нормально. Да, мы тоже сталкиваемся с высокими ставками. Потребительский спрос немного упал: у людей, видимо, меньше денег. Мешает твердый рубль, экспорт в принципе почти стоит. Но в целом ситуация в отрасли более-менее», — поделился Дюрр.

Он отметил, что совсем недавно был период, наоборот, достаточно хороший для тех категорий продуктов, которыми занимается «ЭкоНива».

«Покупательная способность, например, в 2023 году действительно хорошей была. У людей были деньги, в том числе у, скажем так, простых. Зарплаты выросли. Речь о росте доходов тех людей, которые могли себе позволить молоко и сыр определенного качества, но не шикарный автомобиль. Сейчас покупательная способность стала ниже», — отметил Дюрр. Он добавил, что, конечно, на отрасль влияет высокая ключевая ставка: в сельском хозяйстве многое завязано на кредитах и инвестициях.

Признаёт проблемы малого бизнеса депутат Госдумы от Ленинградской области Светлана Журова: «На деловом завтраке мы как раз обсуждали, что бизнесу тяжело, что с этим нужно что-то делать, говорили про налоги. Я думаю, депутаты Госдумы в том числе вернутся к дискуссиям по поводу налогов, особенно для малого бизнеса».

«Мы сильно уступили». Кризис в культуре, медиа и спорте

Блогер Амиран Сардаров признался, что конкретно на полях форума в стране кризиса не ощущает: «Здесь я себя ощущаю как в Диснейленде. Я впервые на ПМЭФ». Однако в медиасфере кризис ощутимый, в том числе из-за блокировок иностранных соцсетей».

Мне не нравится это, я вырос на иностранных соцсетях, состоялся, зарабатывал. Купил маме квартиру, купил себе квартиру. Амиран Сардаров блогер

Актер и режиссер Владимир Машков, наоборот, наблюдает небывалый подъем в театре — и на уровне зрительского интереса, и по качеству постановок. Главный тренер СКА Игорь Ларионов называет себя оптимистом и предлагает подождать момента, когда Россия вернется на международную арену: тогда и будет ясно наверняка, «как мы провели эти четыре года в изоляции».

А философ Александр Дугин признаётся, что ощущает «очень глубокий кризис» и оценивает эпоху, в которую мы живем, как «кризис пробуждения, взлета и смены парадигмы».

«У меня нет времени думать о кризисе». Где хуже: в РФ или на Ближнем Востоке

«Было бы глупо отрицать, цены растут — на еду, на газ, на бензин, стоимость жизни растет», — начал Джефф Монсон, экс-боец ММА, который в 2018 году получил российское гражданство, а в 2023 году отказался от гражданства США. На качество жизни влияет и СВО, и санкции, но Монсон считает, что «господин Путин сделал решительные шаги» для исправления ситуации, а импортозамещение и торговля с Китаем и Индией решают в том числе проблему безработицы.

В жестких условиях люди становятся сильнее. Джефф Монсон экс-боец ММА

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в ответ на вопрос «Фонтанки» широко улыбнулась и посмеялась.

Карин Кнайсль, руководитель центра G.O.R.K.I (Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России) СПбГУ, бывший министр иностранных дел Австрии Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» «Кризис? Моя жизнь настолько насыщена событиями, что у меня нет времени думать о кризисе, честно говоря. Я постоянно занята, пытаясь восстановить жизнь, и это меня занимает. Но, я думаю, нельзя отрицать, что мы переживаем очень, очень трудные времена на глобальном уровне». Она добавила, что для нее важен опыт жизни на Ближнем Востоке. «Я жила в Ливане до переезда. Сейчас Ливан разрушен. Для меня это самое худшее. Я наблюдаю за этим издалека, пытаясь поддерживать связь с друзьями. Пока мы живы, пока мы рядом, всё возможно», — отмечает Кнайсль.

То Кощей, то фокусник, развлекающий народ на форуме, на вопрос «Фонтанки» ответил: «Разве что [кризис] среднего возраста». А робот-доктор Айдол, хоть кризис и не ощущает, совет 86% читателям «Фонтанки» дал.

Попробуйте глубокое дыхание. Найдите тихое место, займитесь чем-то, что приносит удовольствие. Робот Айдол