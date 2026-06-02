Город В Ярославле вернули запрет на лежание на лавочках и электрогирлянды на деревьях

Об этом сообщили власти в официальном письме городскому активисту

В Ярославле снова запретили лежать на лавочках и вешать гирлянды на деревья. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов в ответе ярославскому активисту Сергею Казанскому на его обращение.

Последние изменения в Правила благоустройства внесены решением муниципалитета от 5 ноября 2025 года. Действующей редакцией правил на территории города запрещается сидеть на спинках садовых диванов, скамеек, лежать на садовых диванах, скамейках, повреждать, самовольно спиливать или рубить деревья и кустарники. производить самовольные надпилы на стволах, подвешивать к деревьям гамаки и качели, веревки для сушки белья, вбивать в них гвозди, а также навешивать на деревья электрогирлянды и электропровода», — говорится в письме.

При этом исключением касательно запрета на электрогирлянды на деревьях стала архитектурная подсветка деревьев — она разрешена.

Правда, как отметил Сергей Казанский, в региональном законе «Об административных правонарушения " отсутствует наказание за лежание на лавочках, повреждение зеленых насаждений, ненадлежащий уход и содержание зеленых насаждений. Активист уже написал обращение по этому вопросу в правительство Ярославской области и региональную думу.

Напомним, запрет на лежание на скамейках и крепления электрогирлянд на деревьях был введен в мае 2024 года. Он был прописан в правилах благоустройства города. Однако в 2025 году муниципалитет города принял постановление об изменении правил, исключив из них указанные запреты. Власти объяснили, что правила теперь изложены в редакции типового проекта, разработанного инспекцией административно-технического и государственного жилищного надзора. Действовать новый вариант документа начал с 1 сентября 2025 года.

Екатерина Лещенкова
Гость
32 минуты
Лавочки надо сделать платными с почасовой оплатой независимо от количества минут проведенного на ней
