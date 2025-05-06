Снова можно: в Ярославле отменили запрет на лежание на лавочках

В Ярославле опять разрешили лежать на лавках Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле из правил благоустройства убрали запрет на лежание на скамейках и крепления электрогирлянд на деревьях. Эти табу были введены в мае 2024 года. Но недавно муниципалитет города принял постановление об изменении правил. Правда, действовать новый вариант документа начнет только с 1 сентября 2025 года. Поэтому сейчас лежать на лавочках все еще нельзя.

Почему произошел такой законодательный вираж, изданию 76.RU объяснили в мэрии города.

«Решением муниципалитета города правила благоустройства изложены в редакции типового проекта, разработанного инспекцией административно-технического и государственного жилищного надзора. Это обусловлено применением муниципальными образованиями Ярославской области единого подхода для типовых универсальных документов», — пояснил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов.

То есть в Ярославле с 1 сентября будут использовать универсальную текстовку правил благоустройства (единую для всех округов области), в которой нет прямого запрета на лежание на лавочках и украшение деревьев электрическими гирляндами. Вместо лежания на скамейках в новых правилах прописан запрет сидения на их спинках. А ограничение на украшение деревьев электрогирляндами заменено на более широкий запрет на порчу деревьев.

«Иллюминационные гирлянды и кронштейны относятся к элементам праздничного оформления города. Установление запрета, связанного с порчей деревьев, в настоящее время представляется достаточным для урегулирования соответствующих правоотношений», — считают в мэрии.

Напомним, при принятии запрета на лежание на лавочках возникал вопрос, кто это будет контролировать. В мэрии тогда ответили, что надеются на помощь правоохранительных органов и дружинников. Обещали написать инструкцию, куда обращаться, если законопослушный гражданин увидит нарушение.

В новом варианте правил благоустройства также отмечается, что одним из механизмов отслеживания нарушителей будет общественный контроль. Неравнодушные люди смогу отправить информацию об отступлении от правил в районную администрацию или другой надзорный орган.

А самым необычным нарушением, за который сейчас штрафуют в Ярославской области, стали плевки в общественных местах. Запрет на плевание на улице был введен по инициативе губернатора Михаила Евраева в сентябре 2023 года. Штраф за нарушение составляет 1500 рублей, а если оно совершено повторно — 3000 рублей.