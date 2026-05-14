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Город В Ярославле устроят конкурс «Мисс Золотое кольцо». Какой приз вручат главной красотке

В Ярославле устроят конкурс «Мисс Золотое кольцо». Какой приз вручат главной красотке

Власти рассказали, какой приз получит победительница

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Финал конкурса красоты пройдет осенью | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUФинал конкурса красоты пройдет осенью | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Финал конкурса красоты пройдет осенью

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Ярославле пройдет конкурс красоты «Мисс Золотое кольцо». Финал события состоится в день рождения туристического маршрута — 21 ноября. Об этом рассказали в мэрии города.

В соревновании поучаствуют девушки из разных городов Золотого кольца, в том числе из Нижегородской и Тверской области, которые вошли в маршрут в начале 2026 года. Прием заявок уже завершен.

«Мы получили множество ярких заявок от талантливых, красивых и амбициозных девушек. Особенно приятно, что к нам присоединились представительницы городов, которые недавно пополнили семью Золотого кольца. Это говорит о том, что маршрут действительно живет и расширяется», — рассказали организаторы конкурса.

На конкурс звали девушек от 17 до 27 лет, проживающих в городах и областях по маршруту Золотого кольца. В финал пройдут те, кто наберет больше всего голосов от своего города.

Сообщается, что победительницу конкурса «Мисс Золотое кольцо» наградят Гран-при, короной и титулом амбассадора проекта сроком на один год. Также будут определены две вице-мисс. Все девушки получат дипломы призеров и подарки от спонсоров.

Конкурс проводится не впервые. Ранее мы рассказывали, как бывшая чемпионка мира по бирманскому боксу из Ярославля забрала титул «Мисс Золотое кольцо России».

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Алёна Троицкая
корреспондент
Золотое кольцо Конкурс
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Комментарии
14
Гость
15 мая, 10:13
Главный приз — "Золотой стульчак" на шею? Потому что уже давно Ярославль сравнивают с отхожим местом и те, кто в нем живет, и те, кто был проездом...
Гость
14 мая, 22:08
Мы любимый Любимский край на кольца не меняем! И купание в Обноре не только везде разрешено, оно целебно для человека!
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Гость
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