В Ярославле устроят конкурс «Мисс Золотое кольцо». Какой приз вручат главной красотке

Финал конкурса красоты пройдет осенью Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Ярославле пройдет конкурс красоты «Мисс Золотое кольцо». Финал события состоится в день рождения туристического маршрута — 21 ноября. Об этом рассказали в мэрии города.

В соревновании поучаствуют девушки из разных городов Золотого кольца, в том числе из Нижегородской и Тверской области, которые вошли в маршрут в начале 2026 года. Прием заявок уже завершен.

«Мы получили множество ярких заявок от талантливых, красивых и амбициозных девушек. Особенно приятно, что к нам присоединились представительницы городов, которые недавно пополнили семью Золотого кольца. Это говорит о том, что маршрут действительно живет и расширяется», — рассказали организаторы конкурса.

На конкурс звали девушек от 17 до 27 лет, проживающих в городах и областях по маршруту Золотого кольца. В финал пройдут те, кто наберет больше всего голосов от своего города.

Сообщается, что победительницу конкурса «Мисс Золотое кольцо» наградят Гран-при, короной и титулом амбассадора проекта сроком на один год. Также будут определены две вице-мисс. Все девушки получат дипломы призеров и подарки от спонсоров.