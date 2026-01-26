НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-14°C

Сейчас в Ярославле
Погода-14°

облачно, без осадков

ощущается как -18

0 м/c,

 758мм 78%
Подробнее
4 Пробки
USD 75,92
EUR 89,06
ПСБ: главные события года
Ярославец выиграл в лотерее
Засыплет снегом: прогноз погоды
Семья с детьми осталась на улице
Что будет на месте табачной фабрики
Стала известна причина пожара
Распродажа жилья должников
Город Купил билет за копейки и стал миллионером: в Ярославской области разыскивается победитель лотереи

Купил билет за копейки и стал миллионером: в Ярославской области разыскивается победитель лотереи

Счастливчик еще не знает о своей победе

475
Как проверить свой лотерейный билет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак проверить свой лотерейный билет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как проверить свой лотерейный билет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Житель Ярославской области выиграл три миллиона рублей в лотерее от «Столото». Как сообщили в пресс-службе организации, победитель еще не явился за выигрышем в лотерейный центр.

Розыгрыш состоялся 26 января. Чтобы выиграть суперприз — 30 миллионов рублей, нужно было угадать пять чисел в первом поле и два во втором. Сумма выигрыша зависит от того, сколько чисел из выпавшей комбинации угадал участник. Победитель из Ярославской области угадал пять чисел в первом поле, а затем одно во втором.

Организаторы предположили, что счастливчик еще не узнал о своей победе. Но уже выяснилось, что новоиспеченный миллионер купил билет за 65 рублей в мобильном приложении «Столото».

Напоминаем, что общий срок обращения для получения выигрышей через лотерейный центр «Столото» — порядка 3,5 года с даты проведения тиража.

Проверить свой билет можно в мобильном приложении или на официальном сайте «Столото», а также по номеру телефона — 8 900 555-00-55.

Ранее стало известно о победителях в новогодних лотереях «Мечталлиона». Так, в начале января двое жителей Ярославской области выиграли по миллиону рублей. Также в «Национальной лотерее» в этом году победила жительница из Ростова Великого. Пенсионерка Вера уже забрала свой миллион.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации. В случае выигрыша нужно заплатить налог — 13%.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Лотерея Столото Выигрыш
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
31 минута
странны люди эти победители, билеты покупают, значит надеются выйграть, а получается после тиража, не проверяют билеты и их пожарные и милиция ищут? . Что не стыкуется .
Гость
37 минут
ну ну
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей
Софья Золотухина
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Мнение
Ловушка для зрителя. Как режиссер комедий снял жуткий глянец, от которого тошнит, — честный отзыв о «Горничной» с Сидни Суини
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Я честно пыталась бунтовать»: как выжить в родительском чате, всё «сдать до пятницы» и не сорваться
Наталья Артякова
криминальный журналист
Мнение
Ярославна приготовила пельмени в аэрогриле: что из этого вышло
Ксения Ткаченко
Рекомендуем