Купил билет за копейки и стал миллионером: в Ярославской области разыскивается победитель лотереи

Как проверить свой лотерейный билет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Житель Ярославской области выиграл три миллиона рублей в лотерее от «Столото». Как сообщили в пресс-службе организации, победитель еще не явился за выигрышем в лотерейный центр.

Розыгрыш состоялся 26 января. Чтобы выиграть суперприз — 30 миллионов рублей, нужно было угадать пять чисел в первом поле и два во втором. Сумма выигрыша зависит от того, сколько чисел из выпавшей комбинации угадал участник. Победитель из Ярославской области угадал пять чисел в первом поле, а затем одно во втором.

Организаторы предположили, что счастливчик еще не узнал о своей победе. Но уже выяснилось, что новоиспеченный миллионер купил билет за 65 рублей в мобильном приложении «Столото».

Напоминаем, что общий срок обращения для получения выигрышей через лотерейный центр «Столото» — порядка 3,5 года с даты проведения тиража.

Проверить свой билет можно в мобильном приложении или на официальном сайте «Столото», а также по номеру телефона — 8 900 555-00-55.

Ранее стало известно о победителях в новогодних лотереях «Мечталлиона». Так, в начале января двое жителей Ярославской области выиграли по миллиону рублей. Также в «Национальной лотерее» в этом году победила жительница из Ростова Великого. Пенсионерка Вера уже забрала свой миллион.