Ларьки снесли, усадьба сгорела: как изменились улицы Ярославля за последние 15 лет

С каждым годом Ярославль местами меняет свой облик. А что было раньше? Помните ли вы недавний, но такой уже далекий, Ярославль, где на улицах стояли ларьки, а над дорогами висели баннеры с рекламой? В новом выпуске рубрики «Ретро Ярославль» предлагаем вам окунуться в 2010 год и посмотреть, как поменялись некоторые локации города.
Жилой дом возле Октябрьского моста был еще в процессе строительства
Источники:
«Яндекс.Карты», Кирилл Поверинов / 76.RU
Смотровая площадка напротив Ярославского художественного музея уже несколько лет закрыта
Надпись «вокзал» пропала со здания
Стрелка заметно обросла деревьями
Воскресенский бульвар в 2010 году был разделен дорогой
Возле пожарной части на Красной площади стояли ларьки
Но так же благодаря архивным фотографиям ярославских фотографов из СССР, есть возможность посмотреть внешний вид города в прошлом веке. Например, на фотографиях Константина Лузина показаны известные площади Ярославля 40 лет назад, а на фото Виктора Латышева можно посмотреть на непривычную Волжскую набережную.