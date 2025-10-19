НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +3

2 м/c,

вос.

 757мм 56%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,98
EUR 94,58
Ретро Ярославль
На Соколе сдали новый дом
Новый сериал
«Умные решения» в недвижимости
Питание в холода
Отзыв на отдых во Вьетнаме
Зарплаты в садиках
Повысят налоги
Тарифы на парковку
Новый микрорайон у моста
Город Ретро Ярославль Фоторепортаж Ларьки снесли, усадьба сгорела: как изменились улицы Ярославля за последние 15 лет

Ларьки снесли, усадьба сгорела: как изменились улицы Ярославля за последние 15 лет

Новый выпуск «Ретро Ярославль»

638
Смотрим, как изменился центр города | Источник: «Яндекс.Карты», Кирилл Поверинов / 76.RUСмотрим, как изменился центр города | Источник: «Яндекс.Карты», Кирилл Поверинов / 76.RU

Смотрим, как изменился центр города

Источник:

«Яндекс.Карты», Кирилл Поверинов / 76.RU

С каждым годом Ярославль местами меняет свой облик. А что было раньше? Помните ли вы недавний, но такой уже далекий, Ярославль, где на улицах стояли ларьки, а над дорогами висели баннеры с рекламой? В новом выпуске рубрики «Ретро Ярославль» предлагаем вам окунуться в 2010 год и посмотреть, как поменялись некоторые локации города.

Жилой дом возле Октябрьского моста был еще в процессе строительства | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖилой дом возле Октябрьского моста был еще в процессе строительства | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Жилой дом возле Октябрьского моста был еще в процессе строительства | Источник: «Яндекс.Карты»Жилой дом возле Октябрьского моста был еще в процессе строительства | Источник: «Яндекс.Карты»

Жилой дом возле Октябрьского моста был еще в процессе строительства

Источники:

«Яндекс.Карты», Кирилл Поверинов / 76.RU

Смотровая площадка напротив Ярославского художественного музея уже несколько лет закрыта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСмотровая площадка напротив Ярославского художественного музея уже несколько лет закрыта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Смотровая площадка напротив Ярославского художественного музея уже несколько лет закрыта | Источник: «Яндекс.Карты»Смотровая площадка напротив Ярославского художественного музея уже несколько лет закрыта | Источник: «Яндекс.Карты»

Смотровая площадка напротив Ярославского художественного музея уже несколько лет закрыта

Источники:

«Яндекс.Карты», Кирилл Поверинов / 76.RU

Надпись «вокзал» пропала со здания | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНадпись «вокзал» пропала со здания | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Надпись «вокзал» пропала со здания | Источник: «Яндекс.Карты»Надпись «вокзал» пропала со здания | Источник: «Яндекс.Карты»

Надпись «вокзал» пропала со здания

Источники:

«Яндекс.Карты», Кирилл Поверинов / 76.RU

Стрелка заметно обросла деревьями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтрелка заметно обросла деревьями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Стрелка заметно обросла деревьями | Источник: «Яндекс.Карты»Стрелка заметно обросла деревьями | Источник: «Яндекс.Карты»

Стрелка заметно обросла деревьями

Источники:

«Яндекс.Карты», Кирилл Поверинов / 76.RU

Воскресенский бульвар в 2010 году был разделен дорогой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВоскресенский бульвар в 2010 году был разделен дорогой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Воскресенский бульвар в 2010 году был разделен дорогой | Источник: «Яндекс.Карты»Воскресенский бульвар в 2010 году был разделен дорогой | Источник: «Яндекс.Карты»

Воскресенский бульвар в 2010 году был разделен дорогой

Источники:

«Яндекс.Карты», Кирилл Поверинов / 76.RU

Возле пожарной части на Красной площади стояли ларьки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВозле пожарной части на Красной площади стояли ларьки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Возле пожарной части на Красной площади стояли ларьки | Источник: «Яндекс.Карты»Возле пожарной части на Красной площади стояли ларьки | Источник: «Яндекс.Карты»

Возле пожарной части на Красной площади стояли ларьки

Источники:

«Яндекс.Карты», Кирилл Поверинов / 76.RU

Гостиницу «Юбилейную» начали реконструировать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГостиницу «Юбилейную» начали реконструировать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Гостиницу «Юбилейную» начали реконструировать | Источник: «Яндекс.Карты»Гостиницу «Юбилейную» начали реконструировать | Источник: «Яндекс.Карты»

Гостиницу «Юбилейную» начали реконструировать

Источники:

«Яндекс.Карты», Кирилл Поверинов / 76.RU

В 2023 году в усадьбе Вахрамеева произошел пожар | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ 2023 году в усадьбе Вахрамеева произошел пожар | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В 2023 году в усадьбе Вахрамеева произошел пожар | Источник: «Яндекс.Карты»В 2023 году в усадьбе Вахрамеева произошел пожар | Источник: «Яндекс.Карты»

В 2023 году в усадьбе Вахрамеева произошел пожар

Источники:

«Яндекс.Карты», Кирилл Поверинов / 76.RU

Без ларьков город словно стал чище | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБез ларьков город словно стал чище | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Без ларьков город словно стал чище | Источник: «Яндекс.Карты»Без ларьков город словно стал чище | Источник: «Яндекс.Карты»

Без ларьков город словно стал чище

Источники:

«Яндекс.Карты», Кирилл Поверинов / 76.RU

В 2010 за медведем еще ничего не стояло | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ 2010 за медведем еще ничего не стояло | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В 2010 за медведем еще ничего не стояло | Источник: «Яндекс.Карты»В 2010 за медведем еще ничего не стояло | Источник: «Яндекс.Карты»

В 2010 за медведем еще ничего не стояло

Источники:

«Яндекс.Карты», Кирилл Поверинов / 76.RU

В рубрике «Ретро Ярославль» мы показываем, как меняется город спустя десятилетия. Ранее мы уже сравнивали современный Ярославль с кадрами из 2010 года.

Но так же благодаря архивным фотографиям ярославских фотографов из СССР, есть возможность посмотреть внешний вид города в прошлом веке. Например, на фотографиях Константина Лузина показаны известные площади Ярославля 40 лет назад, а на фото Виктора Латышева можно посмотреть на непривычную Волжскую набережную.

ПО ТЕМЕ
Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Ретро Ностальгия Улицы города
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Ларек у пожарки появился в 1999г где то,в 70 - 90никаких ларьков там не было,да и деревьев в пожарке поубавилось,китайку всю срубили ..Посмотрите какие дороги гладкие,как деревья в квадрате, побелены,но чугунные кольца у деревьев,уже отсутствуют,которые были в 70- 90г.Смотровую площадку,ротонду никто не ремонтирует,там взять нечего,им подавай чугунину, мрамор, плитки побольше,туда они нацелены
Гость
1 час
Верните ларьки.😁
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
«Работать долго — не значит работать хорошо». HR-директор выступила против роста зарплаты за выслугу
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление