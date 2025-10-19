Ларьки снесли, усадьба сгорела: как изменились улицы Ярославля за последние 15 лет

С каждым годом Ярославль местами меняет свой облик. А что было раньше? Помните ли вы недавний, но такой уже далекий, Ярославль, где на улицах стояли ларьки, а над дорогами висели баннеры с рекламой? В новом выпуске рубрики «Ретро Ярославль» предлагаем вам окунуться в 2010 год и посмотреть, как поменялись некоторые локации города.