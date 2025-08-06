Стало известно, что откроют на месте популярного супермаркета в Ярославле

Что будет на месте «Лотоса» в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На месте супермаркета «Лотос» в торговом центре «Гигант» в Ярославле появятся два продуктовых магазина. При этом кафе «Формат», где продают готовую еду, продолжит работу.

«Мы теперь как отдельная точка под названием „Формат“. Закрываться не планируем», — рассказали в беседе с 76.RU сотрудницы кафе.

На месте крупной торговой площадки, согласно объявлениям, появится сетевой магазин «Магнит» и продуктовый «Мой Мясной».

В ТЦ «Гигант» откроются магазины «Магнит» и «Мой мясной» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Напомним, супермаркет закрылся 16 июня. Тогда же рабочие начали разбираться стеллажи и торговое оборудование. Это была последняя уцелевшая точка крупной торговой сети Ярославля, созданной в 1997 году.

Более 15 лет магазины принадлежали компании «Лотос-м», однако после 2013 года фирму обвинили в неуплате налогов и она была признана банкротом. Всё имущество перешло фирме «Лотос-ритейл», которой владели ярославский бизнесмен и экс-депутат Ярославской областной думы Илья Круглов и еще несколько предпринимателей.

Несколько лет назад ярославская компания перерегистрировалась в Москве. По данным сервиса «Контур. Фокус», фирмой владеет бизнесмен, экс-депутат муниципалитета и экс-заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин. По итогам 2024 года, «Лотос-ритейл» заработал 150,7 миллиона рублей. Выручка компании падает с 2022 года.