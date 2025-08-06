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Город Стало известно, что откроют на месте популярного супермаркета в Ярославле

Стало известно, что откроют на месте популярного супермаркета в Ярославле

Показываем, что творится в ТЦ «Гигант»

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Что будет на месте «Лотоса» в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧто будет на месте «Лотоса» в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Что будет на месте «Лотоса» в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На месте супермаркета «Лотос» в торговом центре «Гигант» в Ярославле появятся два продуктовых магазина. При этом кафе «Формат», где продают готовую еду, продолжит работу.

«Мы теперь как отдельная точка под названием „Формат“. Закрываться не планируем», — рассказали в беседе с 76.RU сотрудницы кафе.

На месте крупной торговой площадки, согласно объявлениям, появится сетевой магазин «Магнит» и продуктовый «Мой Мясной».

В ТЦ&nbsp;«Гигант» откроются магазины «Магнит» и «Мой мясной» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ ТЦ&nbsp;«Гигант» откроются магазины «Магнит» и «Мой мясной» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ТЦ «Гигант» откроются магазины «Магнит» и «Мой мясной»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Напомним, супермаркет закрылся 16 июня. Тогда же рабочие начали разбираться стеллажи и торговое оборудование. Это была последняя уцелевшая точка крупной торговой сети Ярославля, созданной в 1997 году.

Более 15 лет магазины принадлежали компании «Лотос-м», однако после 2013 года фирму обвинили в неуплате налогов и она была признана банкротом. Всё имущество перешло фирме «Лотос-ритейл», которой владели ярославский бизнесмен и экс-депутат Ярославской областной думы Илья Круглов и еще несколько предпринимателей.

Теперь в «Гиганте» торгуют готовой едой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТеперь в «Гиганте» торгуют готовой едой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В бывшем «Лотосе» в ТЦ&nbsp;«Гигант» начали обустраивать новые магазины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ бывшем «Лотосе» в ТЦ&nbsp;«Гигант» начали обустраивать новые магазины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Даты открытия новых магазинов пока не называются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДаты открытия новых магазинов пока не называются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Вход в магазин закрыт строительным укрывным материалом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВход в магазин закрыт строительным укрывным материалом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
«Лотос» в «Гиганте» был закрыт в июне 2025 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Лотос» в «Гиганте» был закрыт в июне 2025 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На фасаде «Гиганта» все еще есть вывеска | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа фасаде «Гиганта» все еще есть вывеска | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Несколько лет назад ярославская компания перерегистрировалась в Москве. По данным сервиса «Контур. Фокус», фирмой владеет бизнесмен, экс-депутат муниципалитета и экс-заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин. По итогам 2024 года, «Лотос-ритейл» заработал 150,7 миллиона рублей. Выручка компании падает с 2022 года.

Магазины «Лотос» стали массово закрываться в Ярославле три года назад. В 2022 году после пожара перестал работать «Лотос» на улице Гагарина. Также перестали существовать магазины сети на улице Чкалова на Пятерке и улице Большой Октябрьской в центре. Летом 2023 года съехали «Лотосы» из брагинских торговых центров на Ленинградском проспекте и улице Труфанова.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
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