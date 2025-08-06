Стало известно, что откроют на месте популярного супермаркета в Ярославле

На месте супермаркета «Лотос» в торговом центре «Гигант» в Ярославле появятся два продуктовых магазина. При этом кафе «Формат», где продают готовую еду, продолжит работу.
«Мы теперь как отдельная точка под названием „Формат“. Закрываться не планируем», — рассказали в беседе с 76.RU сотрудницы кафе.
На месте крупной торговой площадки, согласно объявлениям, появится сетевой магазин «Магнит» и продуктовый «Мой Мясной».
Напомним, супермаркет закрылся 16 июня. Тогда же рабочие начали разбираться стеллажи и торговое оборудование. Это была последняя уцелевшая точка крупной торговой сети Ярославля, созданной в 1997 году.
Более 15 лет магазины принадлежали компании «Лотос-м», однако после 2013 года фирму обвинили в неуплате налогов и она была признана банкротом. Всё имущество перешло фирме «Лотос-ритейл», которой владели ярославский бизнесмен и экс-депутат Ярославской областной думы Илья Круглов и еще несколько предпринимателей.
Несколько лет назад ярославская компания перерегистрировалась в Москве. По данным сервиса «Контур. Фокус», фирмой владеет бизнесмен, экс-депутат муниципалитета и экс-заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин. По итогам 2024 года, «Лотос-ритейл» заработал 150,7 миллиона рублей. Выручка компании падает с 2022 года.
Магазины «Лотос» стали массово закрываться в Ярославле три года назад. В 2022 году после пожара перестал работать «Лотос» на улице Гагарина. Также перестали существовать магазины сети на улице Чкалова на Пятерке и улице Большой Октябрьской в центре. Летом 2023 года съехали «Лотосы» из брагинских торговых центров на Ленинградском проспекте и улице Труфанова.