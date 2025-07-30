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Город Когда построят новую поликлинику в Ярославле: назвали сроки

Когда построят новую поликлинику в Ярославле: назвали сроки

Медучреждение на улице Гоголя должно было появиться еще зимой

637
9 комментариев
Так сейчас выглядит стройплощадка | Источник: Муниципалитет ЯрославляТак сейчас выглядит стройплощадка | Источник: Муниципалитет Ярославля

Так сейчас выглядит стройплощадка

Источник:

Муниципалитет Ярославля

В Ярославле озвучили сроки завершения строительства новой поликлиники на улице Гоголя. По информации депутатов муниципалитета, это должно произойти в конце ноября 2025 года.

Народные избранники сообщили, что выезжали на место возведения объекта.

«За последний месяц удалось решить ряд ключевых вопросов, в том числе по финансированию работ, связанных с электроснабжением и благоустройством территории. На строительной площадке уже обеспечено 100% металлоконструкций, и в ближайшие дни планируется начать монтаж плит, перекрытий и окончательную сборку каркаса здания», — сообщили в муниципалитете.

Также сейчас идет подготовка к подключению здания к теплоснабжению. В дальнейшем должен начаться этап оснащения поликлиники оборудованием, лицензирования.

Напомним, новая модульная поликлиника должна частично заменить закрывшуюся на Московском проспекте. Новое здание будет двухэтажным, его общая площадь составит около 2700 квадратных метров. Контракт на строительство заключен с ООО «Алгоритм».

Поликлинику обещали открыть еще в конце 2024 года. Однако ближе к дате выяснилось, что возникли проблемы с поставкой конструкций в Ярославль.

ООО «Алгоритм» было образовано в 2010 году, зарегистрировано в Ярославле. Работает в сфере строительства. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель компании — Антон Евдокимов. В прошлом он был совладельцем нескольких строительных компаний. Фирма активно участвует в госзакупках. Например, она была подрядчиком сноса аварийного дома № 52 на улице Володарского в Ярославле. Сейчас занимается строительством стадиона в поселке Борисоглебском Ярославской области, выполняет ремонт больницы № 3 на улице Маяковского в Ярославле, участвует в других проектах. Чистая прибыль компании в 2024 году составила 4,1 миллиона рублей.

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Комментарии
9
Гость
58 минут
Не откроют. Если ещё не озадачились приобретением медоборудования, то это не быстро. И не озвучили выделены ли на это деньги? Оснащение медоборудованием и прочим, полагаю не входит в функции подрядчика. Он только сарай должен собрать. И его не может 1.5 года
Гость
1 час
Это строительство будет ещё очень долгим....
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