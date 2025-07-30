Когда построят новую поликлинику в Ярославле: назвали сроки

Так сейчас выглядит стройплощадка Источник: Муниципалитет Ярославля

В Ярославле озвучили сроки завершения строительства новой поликлиники на улице Гоголя. По информации депутатов муниципалитета, это должно произойти в конце ноября 2025 года.

Народные избранники сообщили, что выезжали на место возведения объекта.

«За последний месяц удалось решить ряд ключевых вопросов, в том числе по финансированию работ, связанных с электроснабжением и благоустройством территории. На строительной площадке уже обеспечено 100% металлоконструкций, и в ближайшие дни планируется начать монтаж плит, перекрытий и окончательную сборку каркаса здания», — сообщили в муниципалитете.

Также сейчас идет подготовка к подключению здания к теплоснабжению. В дальнейшем должен начаться этап оснащения поликлиники оборудованием, лицензирования.

Напомним, новая модульная поликлиника должна частично заменить закрывшуюся на Московском проспекте. Новое здание будет двухэтажным, его общая площадь составит около 2700 квадратных метров. Контракт на строительство заключен с ООО «Алгоритм».

Поликлинику обещали открыть еще в конце 2024 года. Однако ближе к дате выяснилось, что возникли проблемы с поставкой конструкций в Ярославль.