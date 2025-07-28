НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +13

1 м/c,

вос.

 753мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,55
EUR 93,35
Медведи купаются и обнимаются
Куда поехать на электричке
Как правильно ухаживать за зубами
Тренер добавит пикантности на турнире
Круиз на четырехпалубном теплоходе
Обзор на старейший ТЦ
Несовершеннолетний сбил пешехода
Летние предложения медцентров Ярославля
Афиша выходных
Погодное ненастье
Город Подробности Россияне начали получать письма об электронных повестках. Что делать с такими сообщениями

Россияне начали получать письма об электронных повестках. Что делать с такими сообщениями

Юрист объяснил, обязательно ли регистрироваться в новом реестре

37
Написать комментарий
Теперь электронная повестка считается врученной, даже если вы о ней не знали | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUТеперь электронная повестка считается врученной, даже если вы о ней не знали | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Теперь электронная повестка считается врученной, даже если вы о ней не знали

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Россияне получают в «Госуслугах» уведомления о внесении сведений в реестр воинского учета. В электронном письме указано, что для получения сведений о воинском учете нужно запросить выписку из реестра повесток. Если перейти по ссылке, открывается сайт реестра, где предлагают авторизоваться и выяснить, выписывали ли вам повестки.

Такие уведомления приходят на «Госуслугах» | Источник: читатель E1.RUТакие уведомления приходят на «Госуслугах» | Источник: читатель E1.RU

Такие уведомления приходят на «Госуслугах»

Источник:

читатель E1.RU

Юрист Евгений Крылов объяснил E1.RU, что делать с такими уведомлениями.

«Вне зависимости от того, есть ли у вас аккаунты на „Госуслугах“ или в этом реестре, если туда загрузили повестку, она считается врученной. При наличии личного кабинета — незамедлительно, если аккаунта у вас нет, повестка все равно считается врученной, но через семь дней.

Обязанности регистрироваться на сайте нет. Но считается, что вы сами должны проверять, вручали ли вам электронную повестку. Нельзя сказать, мол, мне ничего не приходило. По закону — это только ваша проблема».

Уведомления, которые приходят сейчас россиянам, вероятнее всего, связаны только с информированием о существовании реестра. То есть «Госуслуги» сообщают, что есть сайт реестра повесток, а не уведомляют конкретного человека о том, что ему нужно прибыть куда-то, подчеркнул юрист.

А вам приходило подобное уведомление?

Да, приходило
Еще не приходило
Я не военнобязанный

Ранее мы рассказывали, что в апреле российским призывникам начали отправлять электронные повестки. Напомним, призывников, получивших повестки, но не явившихся в военкомат, ограничивают в некоторых правах. Если с момента получения документа прошло 20 дней, а призывник так и не явился по повестке, то ему запрещается выезжать за пределы РФ, регистрировать транспорт, бизнес, получать кредиты и покупать недвижимость.

Кроме того, за неявку призывник обязан заплатить штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Если же гражданин несколько раз проигнорирует повестку, то за штрафом последует и уголовная ответственность. То есть уклонение от службы может повлечь штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ЯкуповаАнастасия Якупова
Анастасия Якупова
корреспондент E1.RU
Госуслуги Реестр Повестки Военкомат
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Летела с 500 евро в кармане — буквально в никуда». Студентка — о переезде в Сербию и жизни в Белграде
Дарья Ковачевич
Мнение
«Кажется, что это не наша жизнь, а реалити-шоу». Папа в декрете — о том, как управляться с двумя детьми и не сойти с ума
Николай Летанин
Мнение
«Увлечение на грани психиатрии». Обсуждаем коллекционные модели машин в масштабе 1:43
Артем Краснов
Мнение
«Это признание себя терпилой и нытиком». Как увольняться с работы, чтобы тебя не прокляли, — 4 правила
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Чувствовали себя в безопасности»: туристка с дочкой провели отпуск в Чечне. Ее впечатления
Марина Власова
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление