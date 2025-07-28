Россияне начали получать письма об электронных повестках. Что делать с такими сообщениями

Теперь электронная повестка считается врученной, даже если вы о ней не знали Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Россияне получают в «Госуслугах» уведомления о внесении сведений в реестр воинского учета. В электронном письме указано, что для получения сведений о воинском учете нужно запросить выписку из реестра повесток. Если перейти по ссылке, открывается сайт реестра, где предлагают авторизоваться и выяснить, выписывали ли вам повестки.

Такие уведомления приходят на «Госуслугах» Источник: читатель E1.RU

Юрист Евгений Крылов объяснил E1.RU, что делать с такими уведомлениями.

«Вне зависимости от того, есть ли у вас аккаунты на „Госуслугах“ или в этом реестре, если туда загрузили повестку, она считается врученной. При наличии личного кабинета — незамедлительно, если аккаунта у вас нет, повестка все равно считается врученной, но через семь дней.

Обязанности регистрироваться на сайте нет. Но считается, что вы сами должны проверять, вручали ли вам электронную повестку. Нельзя сказать, мол, мне ничего не приходило. По закону — это только ваша проблема».

Уведомления, которые приходят сейчас россиянам, вероятнее всего, связаны только с информированием о существовании реестра. То есть «Госуслуги» сообщают, что есть сайт реестра повесток, а не уведомляют конкретного человека о том, что ему нужно прибыть куда-то, подчеркнул юрист.

А вам приходило подобное уведомление? Да, приходило Еще не приходило Я не военнобязанный

Ранее мы рассказывали, что в апреле российским призывникам начали отправлять электронные повестки. Напомним, призывников, получивших повестки, но не явившихся в военкомат, ограничивают в некоторых правах. Если с момента получения документа прошло 20 дней, а призывник так и не явился по повестке, то ему запрещается выезжать за пределы РФ, регистрировать транспорт, бизнес, получать кредиты и покупать недвижимость.