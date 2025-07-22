Цены меняются каждую неделю: какие продукты подорожали в июле в Ярославской области

Аналитики рассказали, какие продукты подорожали в Ярославской области в июле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области цены на продукты меняются от недели к неделе. Согласно данным Ярославльстата за период с 8 по 14 июля 2025 года, в регионе наблюдается как рост, так и снижение цен на ряд продовольственных товаров.

Наиболее заметное подорожание за неделю произошло на гречневую крупу, её цена выросла на 2,63%, достигнув 84,18 рубля за килограмм. Также стали дороже стоить яблоки — на 2,46%, до 190,29 рубля за килограмм. Незначительный, но стабильный рост наблюдается на свинину (до 355,51 рубля), колбасу вареную (до 540,56 рубля), чай черный байховый (до 1552,72 рубля), а также на сыр полутвердый и твердый (до 903,15 рубля). Небольшое подорожание коснулось и говядины, сливочного масла, маргарина, детских молочных смесей и обедов в столовых.

В июле 2025 года в Ярославской области отмечается умеренное повышение цен на мясную продукцию, молочные товары и фрукты Источник: Ярославльстат

В то же время некоторые продукты заметно подешевели. Прежде всего, это касается сезонных овощей. Так, картофель подешевел на 5,18%, до 57,93 рубля за килограмм, морковь — на 4,41% (79,69 рубля), огурцы — на 6,69% (131,14 рубля), а капуста — на 2,56% (52,62 рубля).

Кроме того, снизились цены на репчатый лук и куриные яйца. Незначительно подешевели рыба мороженая неразделанная, сосиски, кура охлажденная или мороженая, а также сахарный песок, цена которого опустилась до 65,09 рубля за килограмм.

В то же время цены на овощи и некоторые повседневные продукты снизились. Эти колебания могут быть связаны с сезонными факторами Источник: Ярославльстат

Ранее в Институте человека РОМИР сообщили, что россияне 34,6% от своего дохода тратят на еду. Эти данные свидетельствуют о низком уровне благосостояния, объяснил Алексей Климовский, руководитель отдела экономических исследований аналитического агентства «Национальный Эксперт».

«Чем выше доля трат на еду, тем меньше остается на другие нужды, такие как одежда, техника, образование, медицина или сбережения», — отмечает эксперт.