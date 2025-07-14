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«Раньше брали 300-400 граммов сыра, сейчас берут 200»: как дорожают продукты — откровения продавцов. Видео

Честный опрос людей за прилавками

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3 комментария
Изначально этот материал задумывался, как опрос о секретах экономии пенсионеров. Но в итоге мы разделили его на две темы: про цены вообще и про то, в чем себе отказывают пожилые самарцы. Сегодня публикуем первую часть | Источник: Александр Подопригора / 161.RUИзначально этот материал задумывался, как опрос о секретах экономии пенсионеров. Но в итоге мы разделили его на две темы: про цены вообще и про то, в чем себе отказывают пожилые самарцы. Сегодня публикуем первую часть | Источник: Александр Подопригора / 161.RU

Изначально этот материал задумывался, как опрос о секретах экономии пенсионеров. Но в итоге мы разделили его на две темы: про цены вообще и про то, в чем себе отказывают пожилые самарцы. Сегодня публикуем первую часть

Источник:
Александр Подопригора / 161.RU

— Пишите, чтобы сажали побольше! — кричит нам продавец овощей.

— Сажали кого? — тут же уточняет оператор 63.RU.

— Картошки. То, что мало, всегда дорогое! То, что пообъемнее, много — подешевеет. Это точно, — проводит экономический ликбез на пальцах улыбчивый южный парень.

— А где ее выращивали?

— Сейчас вот уже Краснодар, Астрахань пошел, но до этого-то был импортный: Китай, Египет.

Рынок в центре спального района Самары. С 08:00 до 20:00 торгуют продуктами и одеждой. Сюда съемочная группа 63.RU и отправилась поговорить с продавцами о росте цен. Одни категорически отказались беседовать на камеру, а другие, напротив, охотно рассказали, на сколько за год подорожали их товары, думаем, такая же картина по всем городам страны.

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

«Малосольные огурчики вкусные 300 р/кг», «Помидоры Смышляевка, тонкокорые, без прожилок, вкусные, душистые 200 р/кг». Ценники на лотке у входа на рынок написаны от руки, что называется, с душой. Продавец — Наталья — в прошлом экономист, сейчас на пенсии торгует овощами. Говорит ярко, эмоционально жестикулируя. Такой спикер — украшение любого сюжета! Но поделиться своими рассуждениями «почему кто-то работает нелегально, сам не платит налоги, живет на ваши и не служит, а мужа у дочки в апреле на СВО убили» и «внучке после института не устроиться на нормальную зарплату» на камеру категорически отказывается:

— Нет, ребят, не буду вступать в диалог. У меня, допустим, подушка безопасности какая-то есть денежная, как у пенсионерки, а молодежь получает по 20–25 тысяч…

Проходим внутрь торговой аллеи к киоску, где продают свежее мясо. Здесь работает сама хозяйка. Зульфия Кинжалеева стоит за прилавком в ярко-красном фартуке поверх клетчатой рубашки с капюшоном. Индивидуальный предприниматель все цены знает назубок.

— На сколько выросла цена на мясо?

— На очень много. Я не смогу в процентах сказать, я скажу вам, что рублей на 80 дороже стал килограмм говядины с прошлого года. Свинина более-менее так, еще можно прикупить.

— Спасибо.

— Да не за что, — покачивает головой бизнесвумен.

В ларьке с курицей и индейкой миниатюрная, как птичка, продавец Елена делится наблюдениями, как взлетели цены на ее товар:

— Цена на курицу в последний раз весной поднималась, процентов на 20. Это на 30 рублей за килограмм получается.

За прилавком с сырами дородная блондинка Наталья. У нее невероятно мелодичный голос, тонкий, чуть вздернутый нос и гордый поворот головы.

— За год процентов на 20 выросла цена, — чуть прищурившись, Наталья прикидывает, на сколько в среднем изменилась стоимость сыров разных сортов.

— А в рублях это сколько?

— 150–200 рублей, плюс-минус. Самый заметный скачок был прошлой осенью. Зимой тоже, конечно, росла цена на сыр. А летом стоимость не повышается. Тут всё от молока же зависит.

Зато в летней гонке цен участвуют сезонные овощи и фрукты. Женщина в платье с леопардовым принтом аккуратно раскладывает веточки укропа и обезоруживающе признается:

— Не могу сейчас говорить, волнуюсь.

Но тема «сколько всё стало стоить» касается людей по обе стороны прилавка, и Мухабат Салайдинова, втягивается в беседу:

— В этом году очень дорого. Не только для пенсионеров. Для нас тоже дорого получается.

— Стоимость черешни как изменилась?

— В этом году на 100–150 рублей дороже килограмм черешни стал. Абрикосы более-менее пока.

— А почему так? Мало черешни в этом году?

— Много. Но из-за дороги подорожала.

— А огурцы?

— В этом году огурцы действительно дорого стоят, потому что урожая со своих огородов мало у людей.

В следующем фруктово-овощном ларьке своя «черешневая арифметика».

— Рублей на 200 в этом году дороже стала, — объясняет энергичный смуглый мужчина.

Он одновременно успевает отвечать на наши вопросы, шутить с покупателями и отсчитывать сдачу.

— А почему так дорого?

— Это не от нас зависит. Черешня азербайджанская. Ее мало, спрос большой.

— А огурцы чьи?

— Огурцы местные. Вот потеплеет, огурцы будут дешевле. Похолодает — они подорожают. Клубника тоже подорожала по сравнению с прошлым летом.

— Хотя местная, — дополняет коллегу худенькая продавщица в этом же ларьке.

— Как цена клубники изменилась?

— Цены каждый день играют. День так, день так. Завтра вообще может по 250 рублей будет (во время съемки килограмм клубники стоил 450 рублей. — Прим. ред.). Сегодня 90 рублей картошка на базе стоит!

— В связи с тем, что в Краснодарском крае наводнение. А картошка эта как раз краснодарская,  — снова дополняет эмоционального коллегу женщина у весов.

В следующем киоске ценника на картофель мы не обнаружили вовсе.

— Почем картошка?

— 100 рублей, — твердо чеканит миловидная девушка в длинном фартуке.

— А год назад сколько стоила?

— Рублей на 30 дешевле: 65–70 рублей за килограмм. Лук, морковь, картофель — цены на них практически не снизились по сравнению с весной. Уже сезон, а ценники те же.

— А как изменились цены на огурцы и помидоры по сравнению с прошлым годом?

— Поднялись в среднем рублей на 40–50.

Яркая брюнетка Татьяна ловко раскладывает по пакетам замороженную мойву и одновременно дает нам расклад по ценам на рыбу и морепродукты.

— Мойва сильно подорожала?

— В прошлом году такая же цена была. Подорожала в основном красная рыба.

— Намного?

— Сотни на две за килограмм. Я не думаю, что это очень много. Не каждый же день мы едим красную рыбу. В основном подорожала скумбрия. Соленую и копченую продукцию готовят из импортного хорошего сырья. А хорошее стоит недешево.

— Креветки на сколько подорожали за год?

— На 50%. И рост цены на креветки даже не прекращается, несмотря на то, что их поймали в российских морях, сырье наше. Каждый покупает продукцию по той цене, какая его устраивает. Минтай не подорожал — пожалуйста! Есть сегмент дешевой продукции, есть подороже. И так во всем. Можно проехать на «Жигулях», а можно ездить на «Лексусе». Правильно? Также и в продукции. Форель — не первая необходимость, можно на горбушу перейти. Это более дешевая рыба.

Взлетела и стоимость молочки.

— Началось повышение до Нового года, и в феврале последний раз поднималась цена. Молоко было 75 рублей, стало 98 рублей за литр, — перечисляет продавец Вера Васильевна. — С осени и до марта месяца цена на сливочное масло изменилась со 172 рублей на 234 рубля за пачку 82%-го и со 158 рублей до 217 рублей за пачку 72%-го.

За год не раз меняла ценники и продавец хлебобулочных изделий Елена Воронина. Она работает в небольшом магазине рядом с торговыми рядами и сама вышла к нам во время съемки:

— У нас всегда подорожание в апреле и ноябре было. А сейчас уже три раза за год цену на хлеб меняли. В других местах уже и по четыре раза.

— А зарплата-то так растет по три раза в год?

— Нет, зарплата не растет по три раза в год, а цена растет. Всё стало катастрофически дорого.

А вы замечаете, что цены на продукты сильно выросли?

Конечно!
Нет
Не на все

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Алексей Ногинский
видеожурналист
Рост цен Рост цен на продукты Рынок Продукты Стоимость продуктов Продавец
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Комментарии
3
Гость
1 час
Это не цены растут, а мы нищаем. Определённая категории вообще роста цен не замечает, они замечают только как дорожают квартиры, путёвки и элитные авто
Гость
4 минуты
Пальма это валютный товар а трон в опасности, надо потерпеть и сплотиться вокруг незаменимого и несменяемого
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