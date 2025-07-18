«Стадион в центре — неудобно»: ярославцы высказались о возможном сносе «Шинника» в Ярославле

В центре Ярославля могут снести футбольный стадион «Шинник» для строительства головного офиса ПСБ Источник: Роман Киселев / 76.RU

Жители Ярославля высказались о возможном сносе стадиона «Шинник» в центре города. Такая идея обсуждается на фоне переезда ПСБ в столицу Золотого кольца, на месте спортивного объекта могут построить новое здание.

В региональном правительстве ранее объясняли: точного решения, где в Ярославле будет базироваться головной офис банка, нет. На данный момент рассматривается несколько площадок. Власти пообещали, что «Шинник» снесут только в случае привлечения средств для строительства нового стадиона.

Новость вызвала бурное обсуждение среди читателей 76.RU. Одни выступили резко против инициативы, другие поддержали идею и даже предложили свои варианты, где можно разместить новый стадион. Публикуем мнения горожан.

«Нам нужен стадион»

Комментаторы уверены: вместо сноса власти должны вкладываться в развитие спорта и восстановление инфраструктуры.

Гость:

«Стадион „Шинник“ — знаковое место для многих поколений ярославцев. Очень много негатива пишут те, кто ни разу не был на футбольном матче. Сколько эмоций приносит футбол для простых болельщиков! Да и центр города не должен быть застроен торговыми и офисными центрами».

Гость:

«Нам нужен стадион! Там и футбол, и легкая атлетика, и бассейн. Реконструировать — да! Но не сносить!»

«Есть пустые здания»

Часть горожан не только выступила против сноса, но и предложила конкретные места для размещения сотрудников банка — без ущерба для спортивной инфраструктуры.

Елена:

«А еще есть пустые здания на Советской площади. И ремонт, и реконструкция сразу пройдет, и здания пустовать не будут, и места много, и центральнее не придумаешь».

Гость:

«Топливная аппаратура на Магистральной пустует. Стоит, и там поле, хоть самолет под стоянку сажай — вот туда пусть едут, там весь комплекс за копейки продадут».

Гость:

«Можно в здании Мукомольного завода [разместить офис]. У него и место под стоянку есть».

Гость:

«Которосльная Набережная, 26, бывшая гостиница. Абсолютно пустое здание».

Кроме того, поступило предложение по локации для размещения нового футбольного стадиона.

Гость:

«Полно места в промышленной зоне, ЯШЗ, ЯМЗ, Полушкина Роща — настоящий разгуляй для творчества и строительства! Но центральную часть города пора освобождать от такого чудовища, как и само название стадиона и команды!»

Стадион — в спальном районе?

Есть и те, кто поддержал идею переноса стадиона. Свое мнение ярославцы аргументируют тем, что постройка давно устарела, а главное — перенос спортивного объекта поспособствует развитию новой инфраструктуры в спальных районах города.

Гость:

«С одной стороны, почему бы и нет? Стадион действительно можно вынести в другой район (на Перекоп, например) и развивать там спортивную инфраструктуру, тем более если построят больше и современнее стадион. С другой стороны, есть много земли между Брагино и центром города, которую надо использовать, стирая границы районов, перенося промзону за город. В целом оба решения были бы хороши».

Анна:

«Стадион в центре города — это неудобно, в том числе из-за отсутствия парковки. Прежде чем сносить действующий стадион, надо чтобы построили новый — большой, современный, с развитой инфраструктурой — где-то на окраине города. А уже потом сносили старый».

Lebron:

«Стадиону там уже давно не место. Все современные стадионы размещают в спальных районах. Новый стадион можно построить в том же Брагино. Вопрос только о том, что надо сначала строить стадион, а потом уже сносить старый».