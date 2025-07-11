«Никаких больше „City“ и „Green“»: ярославцам сообщили о запрете названий ЖК на иностранном языке

В России запретят рекламировать ЖК с названиями на латинице Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Инспекция государственного строительного надзора сообщила о запрете называть жилые комплексы иностранными словами.

«Никаких больше „City“ и „Green“. Названия ЖК только на кириллице!», — сообщили в инспекции.

Запрет вводится федеральным законом № 168-ФЗ, принятым 24 июня 2025 года. Действовать норма начнет с 1 марта 2026 года.

В законе прописано, что наименования жилых комплексов, используемые в рекламе объектов капитального строительства, должны выполняться исключительно на кириллице. Это касается как наружной рекламы, так и других форм представления информации о ЖК. Исключение — жилые комплексы, введенные в эксплуатацию до 1 марта 2026 года.

Также запрет на использование слов из латинских букв коснется информации на всех вывесках, указателях и информационных табличках, предназначенных для публичного ознакомления. Всё это с 1 марта 2026 года должно писаться на русском языке как государственном. Допускается дублирование надписей на языках республик, народов РФ или иностранных языках, но при соблюдении установленных условий (надписи должны быть идентичными по содержанию, равнозначными по размещению и техническому оформлению).

«Фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания под новое правило не попадают — они могут оставаться на латинице», — пояснили в инспекции.

Напомним, в Ярославле запрет на использование иностранных слов на вывесках и режимных табличках, размещенных на фасадах, крышах, витринах и других внешних поверхностях зданий, действует с 2017 года. В 2024 году его переформулировали. Но как отмечали власти, суть требований не изменилась.

«При введении ограничения на использование иностранных слов и выражений мэрия города Ярославля проявила инициативу по защите государственного языка РФ и недопущению излишнего использования иностранных слов и выражений при оформлении информационного пространства на территории города», — прокомментировали порталу 76.RU в ноябре 2024 года в Агентстве по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля.

При этом запрет в Ярославле также не распространялся на зарегистрированные товарные знаки.