В Ярославле на месте закрытого музея-фабрики открыли семейное кафе. Подробности проекта

На месте бывшего музея на Перекопе открылось новое арт-пространство с кафе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, семейное кафе «Вафля»

В Ярославле на месте закрытого «Музея-Фабрики» открылось семейное кафе «Вафля». Правда, заведение на улице Стачек, 63 пока работает в тестовом режиме — только по выходным с 11:00 до 19:00.

«Мы работаем событийно — если арт-пространство „Фабрика“ арендуют под мероприятия. Например, недавно там проходил детский выпускной, и мы работали на этом событии как кофейня для взрослых», — рассказала 76.RU совладелица сети семейных кафе «Вафля» Зоя Квитко.

В июле планируется запустить кафе в полноценном режиме. Пока идет процесс согласования графика и часов работы.

В Ярославле уже работают две точки семейных кафе «Вафля»: на Которосльной набережной, 57 (в центре города) и на проспекте Авиаторов, 15б (в Заволжском районе). Бизнесом владеют две девушки — Зоя Квитко и Александра Богданова.

Напомним, что ранее на Стачек, 63 работал «Музей-Фабрика», который организовала команда Textil. В декабре 2024 года музей был закрыт. Как тогда объяснила соосновательница музея Юлия Кривцова, у них заканчивался срок действия договора аренды, а договориться о продлении на выгодных условиях с руководством комбината не удалось. Музей закрылся.

«Мне очень больно от того, что музей разрушен, и наша работа там стала невозможна», — прокомментировала 76.RU новость об открытии кафе на месте музея Юлия Кривцова, создательница и директор культурного пространства Textil.

Новое арт-пространство?

Арт-пространство с кафе расположились на улице Стачек, 63 Источник: семейное кафе «Вафля»

В июне 2025 года на месте музея открыли новое арт-пространство «Фабрика». Об этом у себя в соцсетях сообщил его основатель Кирилл Спиридонов. Он презентовал новый проект, как площадку для интерактивных развлечений для детей и взрослых.

«Представьте: вы собираетесь классом или группой, и у вас начинается квест по территории „Фабрики“. Делитесь на две или три команды. Одна часть идет играть в лазертаг, вторая — на мастер-класс в кузню, где знакомится с древним ремеслом. Потом команды меняются. Через 2–3 часа дети собираются в арт-пространстве, и вас ждет полноценный обед и вкусные вафли от наших друзей и партнеров — кафе „Вафля“, которые теперь будут работать на постоянной основе в арт-пространстве», — написал Кирилл Спиридонов.

Однако территорию бывшего музея планируют использовать не только для частных развлекательных мероприятий.

«Что касается концепции — это будет большое арт-пространство. Его можно будет арендовать, приходить туда и смотреть выставочные экспонаты и музейную экспозицию. Там будут проходить выставки картин, фотовыставки, а еще мы хотим устраивать ярмарки, гараж-сейлы, показы фильмов, кофе-рейвы с диджеями, поэтические вечера и много других интересных событий», — поделилась с нами совладелица «Вафли» Зоя Квитко.

Нам очень хочется, чтобы это место стало такой точкой притяжения не только для жителей Красноперекопского района и жителей Ярославля, но и для гостей города. Зоя Квитко совладелица кафе «Вафля»

Кстати, ранее в мэрии планировали комплексное развитие здания фабрики. Проект возрождения Большой мануфактуры публиковали в этом материале.

«Ремонт не делали»

Помещение бывшего музея новые арендаторы решили не трогать. Ремонт оставили таким, какой он был.

«Мы аккуратно выстроили барную стоечку, так, чтобы она вписывалась в интерьер, украшала его и никак не мешала. Интерьер там и так прекрасен, он несет в себе огромную историю. Больше мы ничего не трогаем и не планируем», — отметила Зоя Квитко.

В будущем совладелицы кафе «Вафля» — Зоя Кривко и Анастасия Богданова — и основатель арт-пространства «Фабрика» Кирилл Спиридонов планируют обустроить уличную площадку рядом с заведением.

«Займемся уличным оформлением, возможно, привлечем ребят, которые сделают арт-декорации. Будет очень красиво — это точно. Я надеюсь, что пространство вызовет большую любовь у всех, кто туда придет», — рассказала Зоя Квитко.

Что по этому поводу думают жители Перекопа

Жители Перекопа не против открытия нового заведения на месте фабрики Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мы также прогулялись по Перекопу и узнали у местных жителей, что они думают по поводу судьбы бывшего музея.

«Сюда приезжает очень много автобусов с туристами. Наверное, хорошо, что там теперь будет кафе. Надо будет девчонкам сказать, что у нас тут заведение открылось. И мы бы как-нибудь зашли, может, что-то и купили», — поделилась мнением жительница Перекопа Татьяна.

Затем наша собеседница вспомнила, что в музее даже рассказывали о ней, и терять эту часть истории фабрики ей не хочется.

«В этом музее висело мое фото. Мы тут все „фабричные“. Я с 15 лет там работала, изготавливала пряжу, которую даже за границу отправляли», — рассказала Татьяна.

Ее подруга Екатерина не разделяет особого трепета перед исторической значимостью объекта.

«Молодёжь сейчас любит сидеть в кафе и ресторанах, так что хорошо, что еще одно заведение будет. А мне что — скоро 90 лет, я всё равно никуда не хожу. Но молодым, может, поинтереснее будет», — отметила Екатерина.

А ярославна Татьяна считает, что главное — сохранить исторический облик здания.

«Если это будет кафе, но историческое здание останется, то, может, и неплохо. У нас в городе много красивых зданий, но когда начинают их ломать и перестраивать — это беда. Главное, чтобы в самом заведении хотя бы повесили информационную справку для посетителей, что это за объект», — поделилась она.

Фабрика «Ярославская большая мануфактура» была создана в 1722-м по указу Петра I. До сих пор предприятие работает и занимается производством ткани Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На КПП предприятия охрана в целом отметила свою обеспокоенность из-за большого количества туристов, которые ежедневно посещают фабрику. По их словам, люди часто им мешают работать. Это основная причина их тревоги на данный момент