Смертность выше рождаемости: на сколько сократилось население Ярославской области за прошедший год

В Ярославльстате рассказали, сколько составляет население Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Население Ярославской области в 2024 году сократилось. Естественная убыль составила 9794 человека. Данные об этом предоставил Ярославльстат.

В прошлом, 2024 году, в регионе родилось 8471 ребенок. В то время как умерло почти на 10 тысяч человек больше — 18265. В сравнении с 2023 годом в Ярославской области родилось на 555 человек меньше, а умерло на 542 жителя региона больше.

В прошедшем году ярославцы заключили 7208 браков. Разводов было меньше — 5115. Однако в 2023 году было больше регистраций отношений — 7786. Но и разводов было больше — 5293.

В самом Ярославле в 2025 году на 1 января зарегистрировано 563,7 тысячи человек. Это меньше в сравнении со среднегодовым показателем за 2024 год — 565,3 тысячи жителей.

Тем временем, ранее в Ярославльстате приводили данные о миграции в Ярославской области. По подсчетам специалистов за 2024 год регион покинули 23 386 человек, а прибыли — 25 800.

«За 2024 год число мигрантов внутри области уменьшилось по сравнению с 2023 годом на 3187 человек, или на 22,8%. Миграционный прирост населения области в 2024 году увеличился на 715 человек по сравнению с 2023 годом, что произошло в результате увеличения притока в миграционном обмене с зарубежными странами в 3,9 раза», — объясняли в Ярославльстате.