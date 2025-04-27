Сколько человек покинули Ярославскую область в 2024 году: данные аналитиков

За 2024 год Ярославскую область покинули 23 386 человек, а прибыли в регион — 25 800. Об этом свидетельствуют данные отчета по социально-экономическому положению в регионе от Ярославльстата.
Для сравнения: в 2023 году, по официальным данным, в область прибыли 29 934 человека, а уехали из Ярославской области — 28 235 человек.
«За 2024 год число мигрантов внутри области уменьшилось по сравнению с 2023 годом на 3187 человек, или на 22,8%. Миграционный прирост населения области в 2024 году увеличился на 715 человек по сравнению с 2023 годом, что произошло в результате увеличения притока в миграционном обмене с зарубежными странами в 3,9 раза», — уточнили в Ярославльстате.
Как отмечают аналитики, в Ярославскую область эмигрируют граждане СНГ. В их числе жители Узбекистана (38,3%), Таджикистана (29,7%) и Армении (18,4%). В 2024 году миграционный прирост также обеспечили прибывшие из Китая и Индии.
Население уменьшается
В Ярославской области отмечается уменьшение населения на 7092 человека. При этом, по данным аналитиков, в регионе численность постоянного населения составила 1,2 миллиона человек.
Постоянное население — лица, постоянно проживающие на данной территории, включая временно отсутствующих.
Также аналитики отмечают, что за прошлый год в Ярославской области увеличилось количество смертей среди проживающих в регионе.
«Естественная убыль населения в январе
При этом в 2024 году в Ярославской области на свет появился 8471 малыш, умерли 18 265 человек.
Ранее аналитики сообщили, что средний размер зарплаты в Ярославской области составил 65 756 рублей.