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Город Сколько человек покинули Ярославскую область в 2024 году: данные аналитиков

Сколько человек покинули Ярославскую область в 2024 году: данные аналитиков

Узнали официальную статистику

2 048
42 комментария
Сколько человек уехало из Ярославской области в 2024 году | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU Сколько человек уехало из Ярославской области в 2024 году | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Сколько человек уехало из Ярославской области в 2024 году

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

За 2024 год Ярославскую область покинули 23 386 человек, а прибыли в регион — 25 800. Об этом свидетельствуют данные отчета по социально-экономическому положению в регионе от Ярославльстата.

Для сравнения: в 2023 году, по официальным данным, в область прибыли 29 934 человека, а уехали из Ярославской области — 28 235 человек.

«За 2024 год число мигрантов внутри области уменьшилось по сравнению с 2023 годом на 3187 человек, или на 22,8%. Миграционный прирост населения области в 2024 году увеличился на 715 человек по сравнению с 2023 годом, что произошло в результате увеличения притока в миграционном обмене с зарубежными странами в 3,9 раза», — уточнили в Ярославльстате.

Статистика по миграции в Ярославской области | Источник: Мария Романова / Городские медиа Статистика по миграции в Ярославской области | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Статистика по миграции в Ярославской области

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Как отмечают аналитики, в Ярославскую область эмигрируют граждане СНГ. В их числе жители Узбекистана (38,3%), Таджикистана (29,7%) и Армении (18,4%). В 2024 году миграционный прирост также обеспечили прибывшие из Китая и Индии.

Население уменьшается

В Ярославской области отмечается уменьшение населения на 7092 человека. При этом, по данным аналитиков, в регионе численность постоянного населения составила 1,2 миллиона человек.

Постоянное население — лица, постоянно проживающие на данной территории, включая временно отсутствующих.

Также аналитики отмечают, что за прошлый год в Ярославской области увеличилось количество смертей среди проживающих в регионе.

«Естественная убыль населения в январе-ноябре 2024 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2023 года на 1242 человека. Миграционный прирост компенсировал численные потери населения на 21,3%», — уточняется в данных Ярославльстата.

При этом в 2024 году в Ярославской области на свет появился 8471 малыш, умерли 18 265 человек.

Данные по изменению численности населения Ярославской области в январе-ноябре 2024 года | Источник: ЯрославльстатДанные по изменению численности населения Ярославской области в январе-ноябре 2024 года | Источник: Ярославльстат

Данные по изменению численности населения Ярославской области в январе-ноябре 2024 года

Источник:

Ярославльстат

Ранее аналитики сообщили, что средний размер зарплаты в Ярославской области составил 65 756 рублей.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Население Статистика Ярославльстат
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Комментарии
42
Гость
3 часа
Браво! За счет мигрантов сохраняем численность! Такое впечатление, что все делается специально для того, чтобы коренное население вымирало или уезжало
Гость
3 часа
Наша власть способствует завозу террористов, насильников и наркоторговцев!!!
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