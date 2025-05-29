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Город День города Ярославля Салют в День города в Ярославле оплатит спонсор

Салют в День города в Ярославле оплатит спонсор

Об этом рассказали в мэрии

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12 комментариев
В Ярославле прогремит салют за спонсорские деньги | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле прогремит салют за спонсорские деньги | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле прогремит салют за спонсорские деньги

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Бюджетные средства на праздничный салют в День города Ярославля 31 мая 2025 года тратить не будут. Деньги на фейерверк выделит инвестор.

«Фейерверк на День города подарит жителям одно из крупнейших предприятий Ярославля», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Правда, власти не стали раскрывать информацию, какая именно организация проспонсирует яркое завершение праздничного дня.

По данным мэрии, салют можно будет посмотреть с нижнего яруса Стрелки в 23 часа.

Также в городской администрации объяснили, почему решили не приглашать на День города топового артиста. По информации властей, эти деньги они собираются потратить на завершение благоустройства парков и дворов.

Полная программа Дня города Ярославля-2025 здесь. В афише праздника много концертов, фестиваль близнецов, исторический фестиваль, показательные выступления воздушных судов над Стрелкой и многое другое. Основные события развернутся в центре города, но также будут организованы площадки и в районах.

Кстати, в прошлом году салют в День города также оплатил анонимный меценат.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
12
Гость
3 часа
Какие у нас скромные меценаты. Только скромность такая, ложная, если стыдятся озвучить свое имя или наименование.
Гость
3 часа
Наверное предприятию сделали предложение, от которого невозможно отказаться.
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