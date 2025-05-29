Салют в День города в Ярославле оплатит спонсор

В Ярославле прогремит салют за спонсорские деньги Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Бюджетные средства на праздничный салют в День города Ярославля 31 мая 2025 года тратить не будут. Деньги на фейерверк выделит инвестор.

«Фейерверк на День города подарит жителям одно из крупнейших предприятий Ярославля», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Правда, власти не стали раскрывать информацию, какая именно организация проспонсирует яркое завершение праздничного дня.

По данным мэрии, салют можно будет посмотреть с нижнего яруса Стрелки в 23 часа.

Также в городской администрации объяснили, почему решили не приглашать на День города топового артиста. По информации властей, эти деньги они собираются потратить на завершение благоустройства парков и дворов.

Полная программа Дня города Ярославля-2025 здесь. В афише праздника много концертов, фестиваль близнецов, исторический фестиваль, показательные выступления воздушных судов над Стрелкой и многое другое. Основные события развернутся в центре города, но также будут организованы площадки и в районах.