НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

3 м/c,

южн.

 756мм 36%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,60
EUR 90,34
Почему не будет звезды в День города
Гид по отдыху в России
История вратаря «Локомотива»
Архитектор о покраске планетария
Ремонт театра за 500 миллионов
Кишечная палочка в масле
Снесли многоквартирный дом
Свалка на кладбище
Город День города Ярославля Авиашоу, концерты, салют: полная программа Дня города в Ярославле

Авиашоу, концерты, салют: полная программа Дня города в Ярославле

Праздник пройдет 31 мая

13 970
15 комментариев
31 мая Ярославль отпразднует День города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU31 мая Ярославль отпразднует День города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

31 мая Ярославль отпразднует День города

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

31 мая в Ярославле пройдет День города. Столица Золотого кольца России отметит свой 1015-й день рождения. Для жителей и гостей города подготовлена обширная праздничная программа. А финальным аккордом станет салют.

Публикуем полную афишу мероприятий.

  1. Советская площадь
  2. Культурная программа в центре
  3. Стрелка
  4. Спортивная программа
  5. Праздники в районах
  6. Салют
1

Советская площадь

  • 12:00 — 13:30 — торжественная церемония открытия праздника;

  • 13:30 — 14:30 — программа Городского телеканала;

  • 14:30 — 15:00 — концерт «Пою тебе, мой Ярославль!»;

  • 15:00 — 16:00 — концерт ярославского муниципального оркестра русских народных инструментов «Струны Руси»

  • 16:00 — 18:00 — шоу оркестров. В программе — выступления военного оркестра Московского военного округа (Москва), Военного оркестра высшего военного училища противовоздушной обороны имени маршала Советского Союза Л. А. Говорова (Москва), Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы (Санкт-Петербург), Уральского государственного духового оркестра «УралБэнд» (Екатеринбург) и Ярославского муниципального духового оркестра;

  • 18:00 — 19:00 — концерт Уральского государственного духового оркестра «Урал Бэнд»;

  • 19:00 — 19:40 — концертная программа «С песней по жизни»;

  • 19:40 — 20:10 — концерт группы «Диатоник»;

  • 20:10 — 21:00 — шоу программа «Хором в будущее». Музыкальный эксперимент под открытым небом. Современные хиты и рок-композиции в исполнении хоровой капеллы «Ярославия» Ярославской государственной филармонии;

  • 21:10 — 21:50 — открытие фестиваля цифрового искусства «Час цифры»;

  • 21:50 — 22:20 — выступление группы «Квенти»;

  • 22:20 — 23:00 — MAJUS — концерт на стыке классического искусства и современной электронной культуры. На одной сцене выступят губернаторский симфонический оркестр и DJ MASHRAP.

Возрастное ограничение мероприятий 6+.

2

Культурная программа в центре

  • 10:00-23:00 — ярмарка народных художественных промыслов (0+). Место: сквер на улице Андропова;

  • 12:00-21:00 — проект «Триколора» и телеканала «Че» (0+). Творческие мастер-классы, интерактивные фотозоны, викторины, розыгрыши, танцы, музыка, игры и развлечения. Место: улица Революционная;

  • 12:00-16:00 — патриотический марафон «Город помнит — город гордится» (0+). Выступление агитбригад ветеранских организаций, интерактивные локации: квиз-караоке военных песен, выставки-экскурсии, квест-викторина, информационные точки. Место: улица Революционная;

  • 12:00-17:00 — «Яркое лето — фрукты, а не конфеты!» (0+). Гостей праздника ждет микс развлечений. Фруктовое оформление, фруктовые игры и даже аниматоры-фрукты! Множество интересных фотозон и активностей. Мимы, ходулисты, тематический аквагрим и фото на память. Место: Даманский остров;

  • 12:00-20:00 — выставка достижений «15 лет в новом тысячелетии» (0+). Место: Волжская набережная;

  • 12:00-21:00 — исторический фестиваль «Великое прошлое» (6+). Исторический лагерь с мастерскими, торговыми рядами, разнообразными активностями. В программе также реконструкции сражений. Место: Подзеленье;

  • 12:00-22:00 «Летнее притяжение». Молодежный фестиваль (0+). 12:00 — интерактивная площадка «Добро в городе». Мастер-классы от молодежных общественных объединений города Ярославля по живописи, танцам, музыке, военно-прикладному искусству, соревнования по воркауту, краеведческая игра «Форт ЯR». В 17:00 — концертная программа молодежных коллективов города. Место: Парк на острове Даманский;

  • 13:00 — 15:30 — «H2O или, как две капли воды» (0+) — фестиваль близнецов. Место: Парк на острове Даманский;

  • 13:00 — 21:00 — интеллектуальный марафон «Знание. Игра. Победа!» (12+). Место: уличная площадка у КСК «Вознесенский»;

  • 13:00 — 21:00 — «Твой Ход» (12+) — эрудиционные турниры, в ходе которых команды будут решать сложные задания, проверят быстроту реакции и проявят смекалку и начитанность. Успех целой команды зависит от каждого участника. Место: уличная площадка у КСК «Вознесенский»;

  • 14:00 — 22:00 — концерт «Джазовый дворик» (0+). Выступления ведущих ярославских джазовых музыкантов. Место: территория Музея истории города Ярославля им. В. Г. Извекова;

  • 22:30 — 23:00 — большое уличное караоке, флайборд-шоу (6+) — световое шоу и шоу флайбордистов. Место: акватория Которосли, между Стрелкой и Даманским островом.

3

Стрелка

  • 13:50-14:30 — показательные выступления воздушных судов. Пролеты самолетов АН-2, ЯК-52, Морава LET-200, L-29 Дельфин, штурмовик «Летающий танк» ИЛ-2 над акваторией реки Волги в районе Стрелки;

  • 14:30-15:30 — «Ярославское лето» — интерактивная развлекательная программа от Дома культуры «Гамма» и «Магистраль», а также «Школа русской культуры» от клуба семейного досуга в русских традициях из ДК «Строитель»;

  • 15:30-16:00 — «Модный город» — выступление модных агентств: Favoritemodel, Start, показ коллекции «Аленький цветочек» художника-модельера Татьяны Румянцевой. Театр-моды ГПОУ ЯО ЯКУи ПТ;

  • 16:00-16:45 — «Наш добрый цирк». Программа цирковых артистов Ярославля — клоунов Шпеньтика и Тети Моти (заслуженный артист России Александр и Татьяна Юрины). Театр фокусников от Сергея Кораблева;

  • 16:45-17:20 — проект «Мода. Национальное Достояние» представляет программу «Столица Золотого Кольца объединяет». Будут представлены современные коллекции одежды российских дизайнеров, основанные на традициях народов и этногрупп России;

  • 17:20-17:40 — «Цвет настроения — лето!». Концерт детской шоу-группы «МаксиКит» (Рыбинск) и ярославских цирковых артистов;

  • 17:40-18:15 — «Город в цвете Лета» — концерт студии «Премьера» (Дом культуры «Энергетик»);

  • 18:15-18:45 — концерт шоу-группы «МаксиКит»;

  • 18:45-19:10 — «Город мечты» — концерт вокальной студии (ДК имени А. М. Добрынина);

  • 19:10-19:30 — концерт дуэта «Квентин»;

  • 19:30-22:30 — «Музыкальная реальность» — концерт популярных кавер-групп «Сделай Громче», «ВИА Абзац», «Panna Cotta».

Возрастное ограничение мероприятий 0+.

4

Спортивная программа

  • 07:00 — 12:00 — беговое событие «Зеленый марафон». Забеги на 10 и 4 километра, северная ходьба на 4 км, детские старты на 400 метров для возрастов 7–9, 10–11 и 12–13 лет, а также юбилейный забег на 1015 метров. Для всех участников — спортивные и творческие мастер-классы. Место проведения: Стрелка;

  • 09:00 — первенство спортивной школы «Медведь» по кикбоксингу. Место проведения: СК «МИГ» (Красноборская, 6а);

  • 10:00 — турнир по футболу (0+). Место проведения: стадион «Славнефть» (Гагарина, 21а);

  • 10:00 — турнир по пляжному футболу. Место проведения: стадион «Парижская коммуна» (Тутаевское шоссе, 30);

  • 11.30-12.30 — парад яхт, 12.15-15.00 — парусные регаты. Место проведения: акватории реки Волги около Стрелки;

  • 12:00 — 18:00 — игровая зона для детей и взрослых для любого возраста (корнхол, боча, деревянные крафт-игры, эйсбол, шахматы и т.д). Место проведения: Стрелка;

  • 12:00-14:00 — мастер-класс по ярославскому Ринго. Место проведения: Стрелка;

  • 13:00-17:00 — мастер-класс по Алтимат (летающая тарелка) для всех желающих. Место проведения: Стрелка;

  • 14:00-16:00 — эстафета «Рекорды Ярослава Мудрова» для всех желающих. Место проведения: Стрелка;

  • 16:00-18:00 — мастер-классы от мастеров спорта профессиональной Лиги Русской Лапты для любого возраста. Место проведения: Стрелка;

  • Тренировки для всех желающих: 13:00 — step, 15:00 — боди-баланс, 17:00 — фитнес-тренировка dance. Место проведения: Стрелка.

Возрастное ограничение всех мероприятий 0+.

5

Праздники в районах

Площадь перед ДК «Гамма»

15:00 — 18:00 — праздничная программа «Ярославль, включай лето!»:

  • творческие мастерские «Я рисую»;

  • интерактивные зоны «Я играю»;

  • интерактивная программа для всей семьи «Как звучит радуга»;

  • танцевальная программа «Ритмы лета».

Площадь перед Дворцом культуры «Нефтяник»

12:00 — 15:00 — праздничная программа «Любимый Ярославль и Я»:

  • выступление творческих коллективов Ярославля;

  • мастер-класс «Ярославль в сказке»: создание медвежат своими руками;

  • игротека «Тайный Ярославль» — увлекательные игры для детей и взрослых;

  • конкурс рисунков на асфальте «Этот город самый лучший».

Ярославский зоопарк

  • 10:00 — угощение медведей тортами. Викторина «Символ города мишка, а в зоопарке Ума и Топтыжка» (у вольера медведей и волков);

  • 11:00 — 15:00 — показательные кормления животных с рассказом специалистов (основная территория, Зооэкзотариум, Ковчег);

  • 12:00 — 14:00 — катание на пони (у Альпака парка);

  • 14:00 — Интерактивная экскурсия «Куда ведут медвежьи следы в зоопарке» (начало у вольера леопарда);

  • 16:00 — Мастер-класс «Мишка» (в «Перышке» в Ковчеге).

Возрастное ограничение всех мероприятий 0+.

6

Салют

  • 23:00 — нижний ярус Стрелки.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
День города Праздник Афиша
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Гость
28 мая, 09:48
А время ли проводить празднование
Гость
16 часов
Лучше бы город привели в порядок, кругом грязь, одуваны в центре города. Ужасно!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Голодаем либо доедаем за детьми. 10 привычек, которые не дают нам похудеть
Марина Иванова
Мнение
Ходит в спа, инвестирует в недвижимость: мать-одиночка зарабатывает 150 тысяч в месяц. Ей хватает?
Екатерина
Мнение
«На улице моют посуду, и кто знает, какой водой»: фотограф поделился впечатлениями о поездке во Вьетнам
Владислав Грозный
Мнение
«Часто задерживаемся и мало платят». Сотрудник ГАИ рассказал о своей зарплате
Анонимный автор
Мнение
Пять древних городов за неделю. Турист проехал на авто старую Европу — его история
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление