Авиашоу, концерты, салют: полная программа Дня города в Ярославле

10:00-23:00 — ярмарка народных художественных промыслов (0+). Место: сквер на улице Андропова;

12:00-21:00 — проект «Триколора» и телеканала «Че» (0+). Творческие мастер-классы, интерактивные фотозоны, викторины, розыгрыши, танцы, музыка, игры и развлечения. Место: улица Революционная;

12:00-16:00 — патриотический марафон «Город помнит — город гордится» (0+). Выступление агитбригад ветеранских организаций, интерактивные локации: квиз-караоке военных песен, выставки-экскурсии, квест-викторина, информационные точки. Место: улица Революционная;

12:00-17:00 — «Яркое лето — фрукты, а не конфеты!» (0+). Гостей праздника ждет микс развлечений. Фруктовое оформление, фруктовые игры и даже аниматоры-фрукты! Множество интересных фотозон и активностей. Мимы, ходулисты, тематический аквагрим и фото на память. Место: Даманский остров;

12:00-20:00 — выставка достижений «15 лет в новом тысячелетии» (0+). Место: Волжская набережная;

12:00-21:00 — исторический фестиваль «Великое прошлое» (6+). Исторический лагерь с мастерскими, торговыми рядами, разнообразными активностями. В программе также реконструкции сражений. Место: Подзеленье;

12:00-22:00 «Летнее притяжение». Молодежный фестиваль (0+). 12:00 — интерактивная площадка «Добро в городе». Мастер-классы от молодежных общественных объединений города Ярославля по живописи, танцам, музыке, военно-прикладному искусству, соревнования по воркауту, краеведческая игра «Форт ЯR». В 17:00 — концертная программа молодежных коллективов города. Место: Парк на острове Даманский;

13:00 — 15:30 — «H2O или, как две капли воды» (0+) — фестиваль близнецов. Место: Парк на острове Даманский;

13:00 — 21:00 — интеллектуальный марафон «Знание. Игра. Победа!» (12+). Место: уличная площадка у КСК «Вознесенский»;

13:00 — 21:00 — «Твой Ход» (12+) — эрудиционные турниры, в ходе которых команды будут решать сложные задания, проверят быстроту реакции и проявят смекалку и начитанность. Успех целой команды зависит от каждого участника. Место: уличная площадка у КСК «Вознесенский»;

14:00 — 22:00 — концерт «Джазовый дворик» (0+). Выступления ведущих ярославских джазовых музыкантов. Место: территория Музея истории города Ярославля им. В. Г. Извекова;