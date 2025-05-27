Авиашоу, концерты, салют: полная программа Дня города в Ярославле

31 мая в Ярославле пройдет День города. Столица Золотого кольца России отметит свой 1015-й день рождения. Для жителей и гостей города подготовлена обширная праздничная программа. А финальным аккордом станет салют.
Публикуем полную афишу мероприятий.
Советская площадь
12:00 — 13:30 — торжественная церемония открытия праздника;
13:30 — 14:30 — программа Городского телеканала;
14:30 — 15:00 — концерт «Пою тебе, мой Ярославль!»;
15:00 — 16:00 — концерт ярославского муниципального оркестра русских народных инструментов «Струны Руси»
16:00 — 18:00 — шоу оркестров. В программе — выступления военного оркестра Московского военного округа (Москва), Военного оркестра высшего военного училища противовоздушной обороны имени маршала Советского Союза Л. А. Говорова (Москва), Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы (Санкт-Петербург), Уральского государственного духового оркестра «УралБэнд» (Екатеринбург) и Ярославского муниципального духового оркестра;
18:00 — 19:00 — концерт Уральского государственного духового оркестра «Урал Бэнд»;
19:00 — 19:40 — концертная программа «С песней по жизни»;
19:40 — 20:10 — концерт группы «Диатоник»;
20:10 — 21:00 — шоу программа «Хором в будущее». Музыкальный эксперимент под открытым небом. Современные хиты и рок-композиции в исполнении хоровой капеллы «Ярославия» Ярославской государственной филармонии;
21:10 — 21:50 — открытие фестиваля цифрового искусства «Час цифры»;
21:50 — 22:20 — выступление группы «Квенти»;
22:20 — 23:00 — MAJUS — концерт на стыке классического искусства и современной электронной культуры. На одной сцене выступят губернаторский симфонический оркестр и DJ MASHRAP.
Возрастное ограничение мероприятий 6+.
Культурная программа в центре
10:00-23:00 — ярмарка народных художественных промыслов (0+). Место: сквер на улице Андропова;
12:00-21:00 — проект «Триколора» и телеканала «Че» (0+). Творческие мастер-классы, интерактивные фотозоны, викторины, розыгрыши, танцы, музыка, игры и развлечения. Место: улица Революционная;
12:00-16:00 — патриотический марафон «Город помнит — город гордится» (0+). Выступление агитбригад ветеранских организаций, интерактивные локации: квиз-караоке военных песен, выставки-экскурсии, квест-викторина, информационные точки. Место: улица Революционная;
12:00-17:00 — «Яркое лето — фрукты, а не конфеты!» (0+). Гостей праздника ждет микс развлечений. Фруктовое оформление, фруктовые игры и даже аниматоры-фрукты! Множество интересных фотозон и активностей. Мимы, ходулисты, тематический аквагрим и фото на память. Место: Даманский остров;
12:00-20:00 — выставка достижений «15 лет в новом тысячелетии» (0+). Место: Волжская набережная;
12:00-21:00 — исторический фестиваль «Великое прошлое» (6+). Исторический лагерь с мастерскими, торговыми рядами, разнообразными активностями. В программе также реконструкции сражений. Место: Подзеленье;
12:00-22:00 «Летнее притяжение». Молодежный фестиваль (0+). 12:00 — интерактивная площадка «Добро в городе». Мастер-классы от молодежных общественных объединений города Ярославля по живописи, танцам, музыке, военно-прикладному искусству, соревнования по воркауту, краеведческая игра «Форт ЯR». В 17:00 — концертная программа молодежных коллективов города. Место: Парк на острове Даманский;
13:00 — 15:30 — «H2O или, как две капли воды» (0+) — фестиваль близнецов. Место: Парк на острове Даманский;
13:00 — 21:00 — интеллектуальный марафон «Знание. Игра. Победа!» (12+). Место: уличная площадка у КСК «Вознесенский»;
13:00 — 21:00 — «Твой Ход» (12+) — эрудиционные турниры, в ходе которых команды будут решать сложные задания, проверят быстроту реакции и проявят смекалку и начитанность. Успех целой команды зависит от каждого участника. Место: уличная площадка у КСК «Вознесенский»;
14:00 — 22:00 — концерт «Джазовый дворик» (0+). Выступления ведущих ярославских джазовых музыкантов. Место: территория Музея истории города Ярославля им. В. Г. Извекова;
22:30 — 23:00 — большое уличное караоке, флайборд-шоу (6+) — световое шоу и шоу флайбордистов. Место: акватория Которосли, между Стрелкой и Даманским островом.
Стрелка
13:50-14:30 — показательные выступления воздушных судов. Пролеты самолетов АН-2, ЯК-52, Морава LET-200, L-29 Дельфин, штурмовик «Летающий танк» ИЛ-2 над акваторией реки Волги в районе Стрелки;
14:30-15:30 — «Ярославское лето» — интерактивная развлекательная программа от Дома культуры «Гамма» и «Магистраль», а также «Школа русской культуры» от клуба семейного досуга в русских традициях из ДК «Строитель»;
15:30-16:00 — «Модный город» — выступление модных агентств: Favoritemodel, Start, показ коллекции «Аленький цветочек» художника-модельера Татьяны Румянцевой. Театр-моды ГПОУ ЯО ЯКУи ПТ;
16:00-16:45 — «Наш добрый цирк». Программа цирковых артистов Ярославля — клоунов Шпеньтика и Тети Моти (заслуженный артист России Александр и Татьяна Юрины). Театр фокусников от Сергея Кораблева;
16:45-17:20 — проект «Мода. Национальное Достояние» представляет программу «Столица Золотого Кольца объединяет». Будут представлены современные коллекции одежды российских дизайнеров, основанные на традициях народов и этногрупп России;
17:20-17:40 — «Цвет настроения — лето!». Концерт детской шоу-группы «МаксиКит» (Рыбинск) и ярославских цирковых артистов;
17:40-18:15 — «Город в цвете Лета» — концерт студии «Премьера» (Дом культуры «Энергетик»);
18:15-18:45 — концерт шоу-группы «МаксиКит»;
18:45-19:10 — «Город мечты» — концерт вокальной студии (ДК имени А. М. Добрынина);
19:10-19:30 — концерт дуэта «Квентин»;
19:30-22:30 — «Музыкальная реальность» — концерт популярных кавер-групп «Сделай Громче», «ВИА Абзац», «Panna Cotta».
Возрастное ограничение мероприятий 0+.
Спортивная программа
07:00 — 12:00 — беговое событие «Зеленый марафон». Забеги на 10 и 4 километра, северная ходьба на 4 км, детские старты на 400 метров для возрастов 7–9, 10–11 и 12–13 лет, а также юбилейный забег на 1015 метров. Для всех участников — спортивные и творческие мастер-классы. Место проведения: Стрелка;
09:00 — первенство спортивной школы «Медведь» по кикбоксингу. Место проведения: СК «МИГ» (Красноборская, 6а);
10:00 — турнир по футболу (0+). Место проведения: стадион «Славнефть» (Гагарина, 21а);
10:00 — турнир по пляжному футболу. Место проведения: стадион «Парижская коммуна» (Тутаевское шоссе, 30);
11.30-12.30 — парад яхт, 12.15-15.00 — парусные регаты. Место проведения: акватории реки Волги около Стрелки;
12:00 — 18:00 — игровая зона для детей и взрослых для любого возраста (корнхол, боча, деревянные крафт-игры, эйсбол, шахматы и т.д). Место проведения: Стрелка;
12:00-14:00 — мастер-класс по ярославскому Ринго. Место проведения: Стрелка;
13:00-17:00 — мастер-класс по Алтимат (летающая тарелка) для всех желающих. Место проведения: Стрелка;
14:00-16:00 — эстафета «Рекорды Ярослава Мудрова» для всех желающих. Место проведения: Стрелка;
16:00-18:00 — мастер-классы от мастеров спорта профессиональной Лиги Русской Лапты для любого возраста. Место проведения: Стрелка;
Тренировки для всех желающих: 13:00 — step, 15:00 — боди-баланс, 17:00 — фитнес-тренировка dance. Место проведения: Стрелка.
Возрастное ограничение всех мероприятий 0+.
Праздники в районах
Площадь перед ДК «Гамма»
15:00 — 18:00 — праздничная программа «Ярославль, включай лето!»:
творческие мастерские «Я рисую»;
интерактивные зоны «Я играю»;
интерактивная программа для всей семьи «Как звучит радуга»;
танцевальная программа «Ритмы лета».
Площадь перед Дворцом культуры «Нефтяник»
12:00 — 15:00 — праздничная программа «Любимый Ярославль и Я»:
выступление творческих коллективов Ярославля;
мастер-класс «Ярославль в сказке»: создание медвежат своими руками;
игротека «Тайный Ярославль» — увлекательные игры для детей и взрослых;
конкурс рисунков на асфальте «Этот город самый лучший».
Ярославский зоопарк
10:00 — угощение медведей тортами. Викторина «Символ города мишка, а в зоопарке Ума и Топтыжка» (у вольера медведей и волков);
11:00 — 15:00 — показательные кормления животных с рассказом специалистов (основная территория, Зооэкзотариум, Ковчег);
12:00 — 14:00 — катание на пони (у Альпака парка);
14:00 — Интерактивная экскурсия «Куда ведут медвежьи следы в зоопарке» (начало у вольера леопарда);
16:00 — Мастер-класс «Мишка» (в «Перышке» в Ковчеге).
Возрастное ограничение всех мероприятий 0+.