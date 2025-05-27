Кому-то дали, кому-то нет: когда включат горячую воду в Дзержинском районе Ярославля

Жители Брагина все еще сидят без горячей воды Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Дзержинском районе Ярославля сдвинулись даты подачи горячей воды в дома после гидравлических испытаний. Сначала ее обещали включить 23 мая, затем в ТГК-2 сообщили о переносе срока на 26 мая. Но ресурса по-прежнему нет в части домов.

«Где-то воду включили, в каких-то домах еще нет. Не понятно, с чем это связано», — возмущаются брагинцы.

В ТГК-2 пояснили, что отсутствие ресурса на части территории района обусловлено необходимостью ремонтов сетей.

«На первом этапе гидравлических испытаний в Дзержинском районе Ярославля выявлено 39 дефектов на трубопроводах тепловых сетей. По состоянию на 27 мая устранены 13 крупных повреждений тепловых сетей, обнаруженных в процессе опрессовки, на остальных участках в настоящее время производятся ремонтные работы. Управляющим компаниям оперативно направляются оповещения о дефектах на тепловых сетях, сроках их устранения, а также рекомендации о необходимости переключения на прямой либо обратный трубопровод», — сообщили в ТГК-2.

Для получения информации о датах возобновления горячено водоснабжения в конкретном доме жителям порекомендовали обращаться в свою управляющую компанию.

Напомним, гидравлические испытания в Брагине были запланированы с 19 по 23 мая. Однако в назначенный срок горячую воду не подключили. 24 мая в ТГК-2 сообщили, что в ходе испытаний было выявлено два дефекта на магистральном трубопроводе в районе домов № 75 и 77 по Ленинградскому проспекту. Участок начали ремонтировать, завершить работы планировали 26 мая. Воду временно пустили только по подающему трубопроводу, без подключения обратного. В итоге в части домов горячая вода потекла, но не достаточно теплая.

На данный момент по информации ТГК-2, оба эти дефекта устранены. В понедельник, 26 мая, участок включили в работу. Но, как было сказано выше, нашли дефекты на других отрезках сетей.

Помимо Дзержинского района горячую воду после гидравлических испытаний не включили в Кировском и Ленинском районах Ярославля. Там также выявили дефекты, ремонты которых запланированы до 29 мая.

Стоит отметить, что график проведения гидравлических испытаний в этом году изменили из-за того, что отопительный период был продлен. Новые даты мы публиковали в этом материале.